Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Π. Φύσσα.

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή την συμπλήρωση της δολοφονίας του Π.Φύσσα.

«Η μάχη κατά του φασισμού δίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να μιλάμε στους νέους και στις νέες της χώρας μας, να τους λέμε ότι ο φασισμός, οι ναζί και οι νεοναζί σημαίνουν διακρίσεις, σημαίνουν αδικία, σημαίνουν βία, σημαίνουν πόνο» συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενώνει τη φωνή του με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Δημοκρατίας.

Μένουμε όρθιοι, στεκόμαστε όρθιοι, διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα και καταπολεμούμε από τη ρίζα το φίδι του φασισμού και των ναζί.

Ο Παύλος Φύσσας ζει. Έμεινε όρθιος. Είναι όρθιος στις σκέψεις μας. Θα μείνει μαζί μας στους αγώνες».

{https://www.youtube.com/watch?v=91V1Ctqf--4}