Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν θα γίνει το βράδυ της 23 Σεπτεμβρίου.

«Κλείδωσε» η ημερομηνία της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Οι κ.κ Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, το επίσημο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη ξεκινά το πρωί της Τρίτης, με την συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνεται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα το μεσημέρι της Τρίτης (23 Σεπτεμβρίου).