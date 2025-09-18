Αναφορικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ και την κριτική της κυβέρνησης, σημείωσε πως «η εκτίμησή μας είναι ότι, επειδή ακριβώς θα επικοινωνήσουμε αυτές τις προτάσεις με λεπτομέρεια, πολύ σύντομα ο κόσμος θα γίνει κοινωνός τους και θεωρούμε ότι θα τις εγκρίνει, γιατί πρόκειται για ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τόσο τη χώρα όσο και την κοινωνική πλειοψηφία».

«Έχουμε την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη ανατροπή, ειδικά αφού πλέον υπάρχει ένα πλήρες και άρτιο πολιτικό σχέδιο κατατεθειμένο, το οποίο, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να συσπειρώσει γύρω του ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Όταν υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, όπως σήμερα, και όταν τεθούν τα κεντρικά διλήμματα, "πολιτική αλλαγή ή στασιμότητα;", εκείνος που διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα στιβαρό ιδεολογικό οπλοστάσιο και ένα πολιτικό προσωπικό ικανό να το εφαρμόσει, έχει τη δυνατότητα να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ζητήσαμε εκλογές με αυτήν την ένταση, αμέσως μετά την παρουσίαση της εναλλακτικής πρότασής μας από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια πρόταση που δεν διαφοροποιείται από τη Νέα Δημοκρατία μόνο σε επίπεδο παροχών. Είναι διαφορετική ως προς τη διαχείριση των θεσμών, την αντιμετώπιση της δημόσιας διοίκησης και του κράτους και, βεβαίως, έχει στο επίκεντρο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας» πρόσθεσε.

Αναφορικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ και την κριτική της κυβέρνησης, σημείωσε πως «η εκτίμησή μας είναι ότι, επειδή ακριβώς θα επικοινωνήσουμε αυτές τις προτάσεις με λεπτομέρεια, πολύ σύντομα ο κόσμος θα γίνει κοινωνός τους και θεωρούμε ότι θα τις εγκρίνει, γιατί πρόκειται για ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τόσο τη χώρα όσο και την κοινωνική πλειοψηφία».

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως «σε ό,τι αφορά την κριτική της κυβέρνησης ότι "δεν βγαίνουν τα νούμερα", θα σας παραπέμψω στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, λίγο πριν γίνει Πρωθυπουργός. Εκεί είχε προτείνει δραστική μείωση στους φορολογικούς συντελεστές – στον ΦΠΑ από το 13% στο 11% και από το 24% στο 22%. Δεν το έκανε ποτέ, ούτε υπήρξε τότε κάποια κοστολόγηση. Μάλιστα, τότε είχε πει ότι "το πρώτο πράγμα που θα τελειώσει με τη διακυβέρνησή μου είναι η πρακτική των υπερπλεονασμάτων, αυτής της θηλιάς που στραγγαλίζει τον ιδιωτικό τομέα". Και όμως, τα υπερπλεονάσματα συνεχίστηκαν».

Εξηγώντας το συλλογισμό του γύρω από την αξιοπιστία του πρωθυπουργού και την κοστολόγηση των μέτρων, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως «όταν μιλάς για την αναξιοπιστία ενός προγράμματος, θα πρέπει πρώτα εσύ ο ίδιος να έχεις υλοποιήσει αυτά που υπόσχεσαι. Εμείς, αντίθετα, καταθέσαμε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, σοβαρό και κοστολογημένο. Δεν ήταν μια αποσπασματική πρόταση διανομής του πλεονάσματος ενός εξαμήνου. Καταθέσαμε το ελάχιστο πλαίσιο ενός κυβερνητικού προγράμματος, με συνολικό κόστος στα 2,6 δισ. ευρώ, ενώ η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι έχει διαθέσιμα προς απόδοση πλεονάσματα 3,2 δισ. ευρώ (1,7 τώρα και 1,5 τον Απρίλιο). Άρα, οι προτάσεις μας είναι απολύτως ρεαλιστικές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερωτηθείς για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο Κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε «ότι δεν ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά επικεφαλής ενός προσωπικού κόμματος. Έλεγε "για πάντα ΠΑΣΟΚ" και τελικά πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, πέρσι χαρακτήριζε την κυβέρνηση Μητσοτάκη "κυβέρνηση των καρτέλ". Σήμερα τη στηρίζει. Ο λόγος του, τα τελευταία χρόνια, ήταν πιο κοντά στη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας παρά στο κέντρο. Και ας μην ξεχνάμε ότι στήριξε όλες τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, είτε στην υπόθεση Τριαντόπουλου, είτε στην παραβίαση του Συντάγματος που είχε ως αποτέλεσμα τη μη παραπομπή Βορίδη και Αυγενάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια άκυρη διαδικασία που δεν υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός παρόντων για να ληφθεί έγκυρη απόφαση. Άρα, για μας δεν υπάρχει απώλεια».

«Η προσπάθεια του πρωθυπουργού να εμφανιστεί ότι "διευρύνεται προς το κέντρο" είναι ψευδεπίγραφη και υποκριτική. Το κάνει με στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ, ειδικότερα σήμερα, είναι καθαρό στο ότι μας χωρίζει με τη Νέα Δημοκρατία ιδεολογικό χάσμα και χάσμα ήθους και ύφους. Είμαστε ο βασικός πολιτικός της αντίπαλος», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Σε ερώτηση για τις πολιτικές συνεργασίες επεσήμανε ότι «η συνεννόηση σε μεγάλα εθνικά ζητήματα είναι πάντα απαραίτητη, αλλά ο Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα ανατινάζει τις γέφυρες. Στα μεγάλα θέματα, όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, τα ενεργειακά αποθέματα και η εξωτερική πολιτική, πάντα υπήρχε και πρέπει να υπάρχει μίνιμουμ συνεννόησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι είναι πρόθυμο να συνεννοηθεί. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Για εμάς, μονόδρομος για να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση».

Απαντώντας σε σχετικό σχόλιο, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί δεύτερο, αυτό θα σημαίνει ότι η σημερινή πολιτική θα έχει εγκριθεί να συνεχιστεί, με όλα τα αδιέξοδά της. Εμείς δεν το επιθυμούμε. Θέλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική ανόρθωση και την οικονομική ανάταξη, και αυτό δεν γίνεται χωρίς το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση».

Τέλος, ερωτηθείς για τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι συμφέροντα θέλουν να τον ρίξουν, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει συμπορευθεί με τα συμφέροντα όσο καμία άλλη στη μεταπολίτευση. Μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί ο ισχυρισμός του πρωθυπουργού. Καμία κυβέρνηση που δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει τη ζωή των Ελλήνων σε εξίμισι χρόνια, δεν πρόκειται να το κάνει στον τελευταίο ενάμιση. Εμείς καταθέτουμε μια διαφορετική πρόταση και ζητούμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει την ευκαιρία να την υλοποιήσουμε».