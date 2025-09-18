«Δεν είστε τρολ του διαδικτύου, κ. Φλωρίδη. Εκπροσωπείτε την ελληνική κυβέρνηση. Αν δεν σέβεστε τον εαυτό σας, τουλάχιστον σεβαστείτε τον θεσμικό σας ρόλο», τόνισε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Στην τοποθέτησή του στη Βουλή, στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου περί κυρώσεων, ο βουλευτής Α' Αθήνας της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος κατήγγειλε την κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη για τον τρόπο με τον οποίο «διαστρεβλώνουν το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, συγκαλύπτουν τα εγκλήματα του Ισραήλ και εισάγουν ρυθμίσεις που θυμίζουν τις πιο σκοτεινές σελίδες της ελληνικής πολιτικής ζωής».

«Χθες σας κάλεσα να ανακαλέσετε την απαράδεκτη δήλωσή σας ότι όποιος ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ είναι προδότης ή πράκτορας της Τουρκίας. Σας κάλεσα να ζητήσετε συγγνώμη, όχι από αυτούς που προσβάλλατε, αλλά από τον ελληνικό λαό. Δεν το πράξατε», σημείωσε ο κ. Τζανακόπουλος, αναφερόμενος στην άρνηση του υπουργού να αποσύρει την προσβλητική αποστροφή του.



Υπογράμμισε ότι οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν ήδη καταγράψει πως το κράτος του Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από τις πέντε πράξεις που συνιστούν γενοκτονία κατά το Διεθνές Δίκαιο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά, αν και καθυστερημένα, σε κυρώσεις. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται να ξεκαθαρίσει αν η Ελλάδα θα τις υπερψηφίσει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σκέλος του νομοσχεδίου που περιορίζει την πρόσβαση κατηγορουμένων σε δικογραφίες στο όνομα της «εθνικής ασφάλειας», καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για «επικίνδυνη θεσμική εκτροπή που θυμίζει τις πρακτικές των υποκλοπών»:

«Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο ότι ενσωματώνετε ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν είστε υποχρεωμένοι από την Ευρώπη να κάνετε αυτή την κίνηση», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δήλωσε: «Ο χρόνος σας τελειώνει. Αυτά που κάνετε θα τα βρείτε μπροστά σας. Αυτό το νομοσχέδιο είναι άλλο ένα αίσχος με υπογραφή Φλωρίδη».

