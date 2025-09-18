Στην αποδυνάμωση του ίδιου και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης λόγω της προνομιακής θέσης που έχει δίπλα στον πρωθυπουργό φέρεται να αποδίδει τις επιθέσεις που δέχεται και ο Γ. Μυλωνάκης σύμφωνα με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Η «στοχοποίηση» του Γ. Μυλωνάκη το τελευταίο διάστημα προβληματίζει το Μαξίμου που προσπαθεί να διαβάσει πίσω από τις γραμμές το βαθύτερο νόημα της στοχευμένης επίθεσης στον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Η διάχυτη αίσθηση στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι ότι τα πυρά προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό – με βασική αφορμή το αν ήξερε και τι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - προέρχονται από πολλές πλευρές και σε αρκετές περιπτώσεις με άλλη αφετηρία.

Παρ’ όλα αυτά πιστεύουν ότι οι διαφορετικές φωνές αμφισβήτησης στο πρόσωπο του Γ. Μυλωνάκη ενώνονται σε ένα κοινό αίτημα: Να αποπεμφθεί από το Μαξίμου.

Η απάντηση του Κ. Μητσοτάκη

Η σκέψη πολλών προχωράει ένα βήμα παρακάτω.

Μαζί με τον Γ. Μυλωνάκη να πληγεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση προς τέρψη εκείνων των συμφερόντων που προωθούν σενάρια αλλαγής πρωθυπουργού εν πλω ή πτώσης της κυβέρνησης ή μίας επόμενης κυβέρνησης με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο, αν η Ν.Δ παραμείνει πρώτο κόμμα.

Ο Κ. Μητσοτάκης αν και προσπάθησε να υποβαθμίσει τα συγκεκριμένα σενάρια στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ANT1 έστειλε σαφές μήνυμα σε όσους υποκινούν τέτοια σενάρια: Ότι δεν έχει πρόθεση να υποκύψει σε τέτοιου είδους πιέσεις είτε προέρχονται εκ των έσω είτε από εξωγενή συμφέροντα.

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες. Ακούω αυτά τα σενάρια και διασκεδάζω. Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ο λαός δεν θα κρίνει μόνο τη Ν.Δ. αλλά και εμένα» είπε χαρακτηριστικά.

«Ανυπόστατα» τα περί γνώσης του Μαξίμου

Γεγονός είναι ότι το στενό επιτελείο του πρωθυπουργού δεν έχει πεισθεί για την βασιμότητα της κατηγορίας που προσάπτει στον Γ. Μυλωνάκη μέρος της αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ως προς την ουσία και ως προς την σκοπιμότητα.

Ότι, δηλαδή, ο Γ. Μυλωνάκης γνώριζε για τις νόμιμες επισυνδέσεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια σε παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ότι μάλιστα είχε ενημερώσει και συγκεκριμένο βουλευτή – τον Χρήστο Μπουκώρο- τον Ιούνιο του 2024 ότι παρακολουθείται και ότι γι’ αυτό το λόγο κόπηκε από τον τότε ανασχηματισμό.

Τον στενό συνεργάτη του έσπευσε να καλύψει ο Κ. Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε αν το Μαξίμου γνώριζε για τις νόμιμες επισυνδέσεις ..

«Όλα αυτές οι κατηγορίες είναι παντελώς ανυπόστατες» είπε ενώ επιχείρησε λεκτικό ελιγμό προκειμένου να αποκρούσει την βαριά κατηγορία ότι το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων είναι ένα «γαλάζιο» σκάνδαλο με αφορμή και την Κοζανίτισα πρώην πολιτεύτρια της Ν.Δ Πόπη Σερμετζίδου που ελέγχεται για το ποσό 1,5 εκ που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας χρεώνεται δεν μας πιστώνεται. Θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας. Όμως σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς είναι προφανές ότι θα μετέχουν και γαλάζια στελέχη αν αναλογιστεί κανείς ότι 4 στους 10 πολίτες είναι ψηφοφόροι μας» είπε ο πρωθυπουργός.

«Συναντήθηκαν όλα τα αηδόνια»

Θέση που εκ των πραγμάτων προκαλεί πολλές προστριβές και γεννά αρκετούς φίλους αλλά ακόμη περισσότερους εχθρούς.

«Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουν συναντηθεί όλα τα ..αηδόνια για να στήσουν ένα ακόμη αφήγημα γαλάζιας συγκάλυψης» σχολιάζει κυβερνητικό στέλεχος που βρίσκεται κοντά στο περιβάλλον του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό.

Ποιοι, όμως, περιλαμβάνονται στα «αηδόνια» ;

Στην «εξίσωση» συγκεκριμένων συμφερόντων το Μαξίμου προσθέτει εσωκομματικούς παράγοντες οι οποίοι λόγω πικρίας -επειδή απομακρύνθηκαν από τα ενδότερα του Μαξίμου αλλά και της Κ.Ο. -παίρνουν την εκδίκηση τους.

Αλλά και παράγοντες του Τύπου που ενδεχομένως ενώνουν δυνάμεις στην προσπάθεια τους να ρίξουν νερό στον μύλο της αποσταθεροποίησης. Στην εξίσωση προστίθεται και η απροθυμία γαλάζιων βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών να βάλουν πλάτη επειδή έχουν παράπονα από την συμπεριφορά του είτε από τη θητεία του στη βουλή είτε από τις εισηγήσεις που κάνει στον πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων του «χρεώνουν» διαρροές και διάθεση "κινδυνολογίας".

Από εκεί και πέρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να πατήσουν για να πιέσουν την κυβέρνηση. Πρώτη ασκεί ασφυκτική πίεση στον Γ. Μυλωνάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ακολουθούν όλοι οι άλλοι.

Τα επιχειρήματα της πλευράς Μυλωνάκη

Το περιβάλλον του Γ. Μυλωνάκη απαντά στην ουσία της κατηγορίας με συγκεκριμένα επιχειρήματα: Υποστηρίζει ότι

-Την περίοδο που έγιναν οι επισυνδέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Αύγουστος του 2021- Ιούλιο του 2022) ο ίδιος ήταν Γραμματέας Βουλής και δεν βρισκόταν στο Μαξίμου για να μπορεί να έχει την οποιαδήποτε γνώση.

-Επίσης, ότι το επιχείρημα ότι γνώριζε ότι παρακολουθείτο ο βουλευτής της Ν.Δ. Χρ. Μπουκώρος και για τον λόγο αυτό κόπηκε από τον ανασχηματισμό τον Ιούλιο του 2024 δεν ισχύει αφού έγινε υφυπουργός στον αμέσως επόμενο ανασχηματισμό τον Μάρτιο του 2025.

-Ότι είναι παράλογο εάν γνώριζε για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων να έχει ενημερώσει μόνο έναν βουλευτή από τους οκτώ που συνολικά παρακολουθούνταν.

-Τέλος για το εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα που φέρεται να περιλαμβάνει συγκεκριμένες καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -και για το οποίο καλείται από την αντιπολίτευση να λογοδοτήσει- υποστηρίζει ότι συντάχθηκε στις 15 Ιουνίου του 2025 , λίγες ημέρες προτού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάσει τη δικογραφία στη βουλή.