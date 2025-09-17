Ήταν μια προεξοφλημένη μεταγραφή που επιβεβαιώνει το εκλογικό άγχος του πρωθυπουργού και τον τυχοδιωκτισμό του πρώην υπουργού. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ανάγνωση που γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, με κυρίαρχη την εκτίμηση ότι η εξέλιξη αυτή τους κάνει καλό.

Έτσι κι αλλιώς στην Χαριλάου Τρικούπη δεν είχαν πιστέψει ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως επαναλαμβάνει ο Κ. Μητσοτάκης. Μετά την ανακοίνωση της προσχώρησης του Α. Λοβέρδου στη ΝΔ, ενισχύεται η εκτίμησή τους ότι στο Μέγαρο Μαξίμου διαμορφώνουν τακτική και στρατηγική με προεκλογικούς όρους.

Δεν μπορούν να εξηγήσουν διαφορετικά την πρεμούρα μιας ανακοίνωσης που θα μπορούσε να είχε γίνει οποτεδήποτε μετά τις εκλογές του 2023, όταν ο Α. Λοβέρδος δεν επανεξελέγη στο βόρειο τομέα Β Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ και ήταν διαθέσιμος.

Τα δύο τελευταία χρόνια έκανε συνεχώς φιλοκυβερνητικές παρεμβάσεις και παρόλα αυτά δεν τον προσκαλούσαν στη ΝΔ, γιατί, όπως έλεγαν συνεργάτες του πρωθυπουργού σε ιδιωτικές συζητήσεις, δεν θα τους προσέφερε κάτι. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον στο Μέγαρο Μαξίμου γι αυτόν, παρά τις προσπάθειες που έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, για να τον βοηθήσει ο Αδ. Γεωργιάδης, ο Α. Λοβέρδος έφτιαξε τους «Δημοκράτες» για να πάρει μέρος στις ευρωεκλογές, με απόλυτη αποτυχία.

Οι «Δημοκράτες» του 1,45% έγιναν το επιχείρημα του «μετώπου δυνάμεων» για να προβληθεί η προσχώρηση του Α. Λοβέρδου από τη ΝΔ σαν συστράτευση κεντρώου κόμματος, παρόλο που είναι αμφίβολο αν αυτός ο ισχυρισμός «καταπίνεται» από οποιονδήποτε ακόμη και μέσα στην κυβέρνηση.

Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν ανησυχούν ότι το κυβερνών κόμμα αποκτά μεγαλύτερη επιρροή στο κέντρο αλλά, αντίθετα, πιστεύουν ότι τέτοιου είδους ανοίγματα, που θυμίζουν επαγγελματικό deal, όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει συνεργάτης του Ν. Ανδρουλάκη, απογοητεύουν κάθε ψηφοφόρο που δεν έχει συμβιβαστεί με τον πολιτικό κυνισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν συζητήθηκε πολύ στις συσκέψεις που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες. Ούτε προβληματισμός ούτε ενδιαφέρον υπήρξε στο επιτελείο του. Μόνο θυμηδία. Γι αυτό και δεν αναλώθηκε ενέργεια για σχολιασμό.

Δύσκολο να βρει κανείς βουλευτή και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να εκφράζει στενοχώρια και να ήθελε επιστροφή του Α. Λοβέρδου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακόμη και όσοι έχουν καλή προσωπική σχέση μαζί του, αναγνωρίζουν ότι ο δρόμος της επιστροφής ήταν κλειστός και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τον προσκαλέσει.

Θυμίζουν, μάλιστα, πόσο άδοξη πορεία είχε στη ΝΔ ο εκπρόσωπος του Α. Λοβέρδου στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ (2021), Σπύρος Καρανικόλας. Υποψήφιος με τη ΝΔ στις εθνικές εκλογές (Επικρατείας) και στις ευρωεκλογές, χωρίς ποτέ να του δοθεί μια θέση στην κυβέρνηση ή στο κράτος. Τουλάχιστον, τώρα, θα συναντηθούν ξανά στο ίδιο κόμμα.