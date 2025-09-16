Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν την προσχώρηση του Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Ως «ώρα της εξαργύρωσης» χαρακτηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου, επισημαίνοντας ότι τον τελευταίο χρόνο αποθέωνε την κυβέρνηση.

«Ο πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», επισημαίνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

«Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της», συνεχίζουν.

«Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.