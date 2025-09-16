Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τη Γάζα λέγοντας πως «προσβάλλει τα θύματα κάθε γενοκτονίας».

Τελειωτικό χτύπημα εναντίον ενός λαού που αντιστέκεται στην κατοχή, χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά την χερσαία εισβολή του Ισραήλ στην στην πόλη της Γάζας.

«Χιλιάδες οικογένειες ξεριζώνονται, δεκάδες άμαχοι σκοτώνονται καθημερινά, ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώνονται. Οι κραυγές απελπισίας στη Γάζα δεν είναι “παράπλευρες απώλειες”, όπως προσπαθεί να μας πείσει το καθεστώς Νετανιάχου, αλλά είναι η ζωντανή απόδειξη μιας οργανωμένης γενοκτονίας» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της.

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ κατέθεσε αδιάσειστα στοιχεία: το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα γενοκτονίας με πολιτική κάλυψη από την ηγεσία του. Με πάνω από 64.000 νεκρούς, με αποκλεισμούς στη βοήθεια, με λιμό και μαζικούς εκτοπισμούς, η πραγματικότητα δεν επιδέχεται ωραιοποιήσεις».

Καταγγέλλει ωστόσο την ελληνική κυβέρνηση ότι «Κι όμως, αντί να σταθεί στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι “με δυσκολία αναγνωρίζει” το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο αποτελεί τον μόνο θεσμό που μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη για εγκλήματα πολέμου. Πρόκειται για ντροπιαστική δήλωση που εκθέτει τη χώρα μας, υπονομεύει την ίδια την έννοια της διεθνούς δικαιοσύνης και προσβάλλει τα θύματα κάθε γενοκτονίας».

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά καταλήγει πως

- ⁠Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία και πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα.

- Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι συνένοχη είτε με τη σιωπή είτε με τις προκλητικές δηλώσεις υπουργών.

- Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πρέπει να λειτουργήσει με πλήρη ανεξαρτησία και να αποδώσει ευθύνες».