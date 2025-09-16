«Οι οικογένειες δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν. Αυτό όμως, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι “ελεύθερη αγορά”, είναι ληστεία με κυβερνητική σφραγίδα».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά, με αφορμή τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ανακοίνωσή του το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αφήνει για ακόμη μια φορά τους πολίτες «έρμαια στα παιχνίδια της ενεργειακής αγοράς». Όπως σημειώνει, την ώρα που στη ΔΕΘ γίνονται εξαγγελίες για «μειώσεις» και παρεμβάσεις «αν χρειαστεί», οι τιμές του ρεύματος παίρνουν ξανά την ανιούσα, διαψεύδοντας το κυβερνητικό αφήγημα.

«Οι οικογένειες δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν και την ίδια στιγμή οι πάροχοι εξασφαλίζουν σίγουρα κέρδη. Αυτό όμως, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι “ελεύθερη αγορά”: είναι ληστεία με κυβερνητική σφραγίδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα, η Νέα Αριστερά προτείνει νομοθετικό πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της οριακής τιμολόγησης και επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο.

«Όσο το φως παραμένει εμπόρευμα, η κοινωνική πολιτική θα μένει στο σκοτάδι», καταλήγει η ανακοίνωση.