Αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της ίδιας και συγγενικών της προσώπων στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Πόπη Σεμερτζίδου.

Άγνοια για την απόφαση της δέσμευσης της περιουσίας της για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου.

Η ίδια όπως αναφέρει, ενημερώθηκε για το πόρισμα της επιτροπής Βουρλιώτη, από τους δημοσιογράφους ενώ εξακολουθούσε να εργάζεται και να πουλάει αυτοκίνητα τα οποία έχουν δεσμευτεί. Η Πόπη Σεμερτζίδου αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο Mega δήλωσε πως «τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μάς αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο 1. Το καταλαβαίνετε αυτό ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι και μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού» είπε η Πόπη Σεμερτζίδου.

Επέμεινε ότι «δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατ. που τους κατασχέσαν τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί και βγήκαν δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή. Δεν μπορώ να το καταλάβω».

»Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητο και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δέσμευσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα τώρα, δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω» είπε η Πόπη Σεμερτζίδου.

Δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Πόπης Σεμερτζίδου

Η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε τη Δευτέρα στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και ακόμη δύο στενών συγγενικών τους προσώπων για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα απέστειλε πολυσέλιδο πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Η Αρχή εντόπισε πλήθος πολυτελών αυτοκινήτων στην κατοχή τους αλλά και 11 ακίνητα την ώρα που φαίνεται να κάνει «φτερά» από τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τις οποίες φέρονται να εισέπραξαν τουλάχιστον 1,5 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας της ΝΔ μαζί με το σύντροφό της και τους δύο συγγενείς τους, από το 2019 με το και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ για παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς Από τα χρήματα αυτά ωστόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να διατέθηκε για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους εισπράχθηκε.

Για τον λόγο αυτό, δεσμεύτηκε μέχρι του ποσού του 1,5 εκ ευρώ όλη η περιουσία και των τεσσάρων προσώπων καθώς και της μονοπροσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα είναι επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα που είναι στην κατοχή τους.

Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης, ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα, που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το δικό της έργο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.