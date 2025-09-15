Η ΝΔ αποδεικνύει κάθε μέρα ότι η συγκάλυψη είναι η μόνη πολιτική της γραμμή, σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Για γαλάζιο μονοκομματικό προεδρείο στην εξεταστική της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση ξεκίνησε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον γνωστό της τρόπο: μονοκομματικό γαλάζιο προεδρείο, παρά την πρόταση της Νέας Αριστεράς για διακομματική σύνθεση» σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει «με λίγα λόγια, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και πάλι τον δρόμο για συγκάλυψη, όπως έκανε και με την εξεταστική για τη λίστα Πέτσα, φέρνοντας τον πλήρη ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Αντί για ουσία, προτεραιότητα φαίνεται να έχει η επικοινωνία - εντυπωσιακή, αλλά, όπως πάντα, κενή περιεχομένου».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, προσθέτει ότι «εκπροσωπούμενη από τον βουλευτή Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, στηρίξαμε και εμείς το αίτημα για διακομματικό προεδρείο, ενώ ζητήσαμε πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία και στα πρακτικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοιχτή λίστα μαρτύρων και ξεκάθαρη έναρξη της έρευνας για την περίοδο 2019-2022, όπως την ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Η Νέα Αριστερά απαιτεί από την κυβέρνηση «να σταματήσει τα τερτίπια, τις φιμώσεις και το κουκούλωμα της διαδικασίας, διότι ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να δει τι πραγματικά συμβαίνει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταλήγει στην ανακοίνωσή της πως «η ΝΔ αποδεικνύει κάθε μέρα ότι η συγκάλυψη είναι η μόνη πολιτική της γραμμή».