Όσα επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη Τύπου.

Το πολιτικό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο υπερασπίστηκε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους με το dnews να βρίσκεται στο συνεδριακό χώρο και να καταθέτει τη δική του ερώτηση προς τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ.

«Παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα για να γίνουμε μια κανονική χώρα. Ο πυρήνας των αλλαγών ξεκινάει από το κράτος. Αν δεν αλλάξει το κράτος πολλά προβλήματα θα παραμείνουν τα ίδια» ανέφερε αρχικά ενώ στη συνέχεια επανέφερε το καθαρό αίτημα για εκλογές και πολιτική αλλαγή,σημειώνοντας ότι αυτή «περνάει από το ΠΑΣΟΚ γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα»

Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπεραμύνθηκε των προτάσεων που κατέθεσε χθες για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, μετά και την επίθεση που δέχτηκε από τη Νέα Δημοκρατία: «Σε όλες τις κρίσιμες προκλήσεις απαντήσαμε συγκεκριμένα.

Με στόχους και πρόγραμμα». Μάλιστα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «το πρόγραμμα δεν το έφτιαξαν ούτε επικοινωνιολόγοι ούτε εταιρείες συμβούλων.

Το έφτιαξε ο διάλογος με την κοινωνία, τα περιφερειακά συνέδρια» θέλοντας να επισημάνει ότι οι θέσεις και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν δεχθεί τη μέγιστη δυνατή επεξεργασία.

Μάλιστα, σε ότι αφορά τις κυβερνητικές κατηγορίες ότι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε χθες είναι ακοστολόγητο, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι: Ήρθαμε με πολύ μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με ένα όραμα που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα στη χώρα.

Ξέκοψε τα σενάρια για εκλογική συνεργασία με τον Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης

Ξέκοψε κάθε σενάρια για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της κυβερνητικής πολιτικής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης καυτηρίασε τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ανέφερε καταληκτικά: «είναι εντελώς αναξιόπιστοι. Πρέπει να ηττηθούν και να πάνε στην αντιπολίτευση. Πρέπει να έρθει το ΠΑΣΟΚ και να φέρει μια άλλη κανονικότητα. Μια κανονική κανονικότητα»

Μάλιστα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο ίδιο θέμα για να διαψεύσει ακόμα πιο κατηγορηματικά τα εν λόγω σενάρια. «Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σημαίνει πολιτική αλλαγή.

Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σημαίνει νίκη για την κοινωνία. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Σκεφτείτε τι συμβαίνει μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Ας προλάβουμε πριν είναι αργά.

Έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες ως λαός από κυβερνήσεις που δεν σεβόντουσαν τον πολίτη και το κράτος. Οι επόμενες εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ν. Ανδρουλάκης: Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ αλλά στο προσκήνιο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε από την αρχή ότι η μοναδική διέξοδος για τη χώρα είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία, όπως είπε, μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτη δύναμη.

«Να προλάβουμε πριν να είναι αργά, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τις επόμενες εθνικές εκλογές ως ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση και με μια ψήφο διαφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά», αφήνοντας σαφές μήνυμα πως το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης θα εξεταστεί μόνο εάν το κόμμα του βρεθεί πρώτο.

«Σε αυτή τη συγκυρία ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλος πολιτικός στόχος», τόνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Απαντώντας σε μεταγενέστερη ερώτηση, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ακόμη περισσότερο τη θέση του, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει συμφωνίες συνεργασίας με πλήρη διαφάνεια, και όχι πίσω από κλειστές πόρτες, μόνο αν οι πολιτικοί συσχετισμοί έχουν φέρει πρώτο το ΠΑΣΟΚ.

«Με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο, η Ελλάδα θα έχει άλλη κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «το πρόγραμμά μας είναι το ευαγγέλιό μας» και υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συνεργασία για τον σχηματισμό κυβέρνησης προϋποθέτει την αποδοχή και υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα και θα κάνει την δουλειά του

Πολλές ήταν οι ερωτήσεις που δέχτηκε όπως ήταν φυσικό και επόμενο για τον Αλέξη Τσίπρα και τα κυοφορούμενο σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος. Ο Ν. Ανδρουλάκης απάντησε σχετικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα και ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να «κάνει ότι θέλει».

«Έχω πει και πριν από μερικές ημέρες, ότι αν ο κ. Τσίπρας μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρόκειται να μπω σε καμία συζήτηση που εξυφαίνεται στο παρασκήνιο για να διευκολύνω τη ΝΔ να αλλάζει την ατζέντα.

Ο καθένας ας βγει μπροστά όπως πιστεύει. Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του. Και η δουλειά του είναι μία: Αυτό που παρουσιάσαμε χθες στον ελληνικό λαό, ένα πειστικό σχέδιο πολιτικής αλλαγής.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα, είναι ένα κόμμα χτισμένο από πολύ σκληρό μέταλλο, σε γερά θεμέλια. Και αν αυτό το λέω σήμερα, φανταστείτε πόσο το πιστεύω με όλους τους ανθρώπους που μείναμε στα δύσκολα.

Σε αυτη τη συγκυρία στόχος είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει κανένας άλλο στόχος και καμία άλλη προτεραιότητα. Και σε αυτό μένουμε συνεπείς μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές»

Κλειστά χαρτιά Ανδρουλάκη για πιθανό κυβερνητικό σχήμα

Με δεδομένη την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκλεγεί πρώτο έστω και με μια ψήφο διαφορά το dnews ρώτησε αν έχει σκεφτεί το επόμενο κυβερνητικό σχήμα και εάν αυτό θα περιλαμβάνει εξωκοινοβουλευτικούς Υπουργούς, όπως και το ποια πρόσωπα θα ορίσει στα βασικά υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Άμυνας.

Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτει επιτακτικά το αίτημα των εκλογών και ζητάει πολιτική αλλαγή, η απάντησή του στο παραπάνω ερώτημα μαρτυρά ότι δεν υπάρχουν ακόμα συνολικές απαντήσεις.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας να είμαστε στους δείκτες του ΟΟΣΑ σε ότι αφορά το μεγεθος των υπουργικών σχημάτων. Το ποιοι θα αναλάβουν αυτά τα υπουργεία, είναι σημαντικό, αλλά σημαντικότερο είναι να ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα κάνουμε εμείς».