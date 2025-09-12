Μετά τη ΔΕΘ: Πενιχρά κέρδη για την κυβέρνηση - Το ερώτημα της επόμενης μέρας

Οι παροχές Μητσοτάκη και το πρόβλημα της αντιπολίτευσης.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ δείχνουν ότι οι παροχές Μητσοτάκη δεν αλλάζουν την εικόνα των πολιτικών συσχετισμών. Παρά το 1,7 δισ. που μοιράστηκε με γνώμονα τις εκλογικές σκοπιμότητες της ΝΔ, τα κέρδη που αποκομίζει η ΝΔ είτε είναι πενιχρά (1,5 μονάδα) είτε είναι ανύπαρκτα, αναλόγως της μέτρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, το κυβερνών κόμμα παραμένει κάτω από τον πήχη των ευρωεκλογών

Οι παροχές

Το δημοσκοπικά ευρήματα προκαλούν εντύπωση γιατί αυτές οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση των παροχών και τον επικοινωνιακό καταιγισμό στα φιλοκυβερνητικά Media που τις ακολούθησε. Κανονικά οι δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να γίνουν μετά από κάποιες μέρες για να έχει κατακάτσει η επικοινωνιακή «ομίχλη». Το γεγονός όμως ότι η κυβέρνηση δεν βελτιώνει αισθητά τη θέση της ακόμα και αμέσως μετά το «διήμερο των παροχών» στη ΔΕΘ δείχνει το βάθος της φθοράς της. Μια φθορά που δεν έχει να κάνει μόνο με την ακρίβεια του ροκανίζει τους μισθούς, αλλά και με το καθεστώς της γενικευμένης διαφθοράς. Επιπλέον, η έλλειψη αφηγήματος για το μέλλον της χώρα λειτουργεί ανασταλτικά στις όποιες προσπάθειες αντιστροφής της πορείας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν οι πολίτες δουν τα χρήματα στην τσέπη τους, οι παροχές σε συνδυασμό με την όξυνση της πόλωσης μπορούν να διευκολύνουν την προσπάθεια της ΝΔ να επαναπροσεγγίσει κάποιες ομάδες απογοητευμένων ψηφοφόρων της. Η μεγάλη εικόνα για το κυβερνών κόμμα δεν φαίνεται να μπορεί να αναστραφεί, αλλά τα ποσοστά του μπορεί να «τσιμπήσουν» όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες.

Το πρόβλημα της αντιπολίτευσης

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησης είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι η (χρόνια, πια) αδυναμία της αντιπολίτευσης να απειλήσει ή έστω να πλησιάσει τη ΝΔ. Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι η αντιπολίτευση (για μια ακόμα φορά) δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ένα μεγάλο σκάνδαλο της κυβέρνησης -αυτή τη φορά είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μόνη ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην αντιπολίτευση είναι η παγίωση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, μετά την υποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Αλλά το ποσοστό του είναι λίγο πάνω από το 10%, ενώ η ΝΔ του κάνει double score.

Το παράδοξο

Έχουμε γράψει πολλές φορές για τo πρωτοφανές παράδοξο της τρέχουσας συγκυρίας: Την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της και δεν μπορεί να ανακάμψει, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί με μια ισχυρή πρόταση εξουσίας. Αυτό το παράδοξο λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για το πολιτικό σύστημα, δημιουργώντας τους όρους μιας κρίσης κυβερνησιμότητας.

Στο πλαίσιο του παράδοξου της συγκυρίας, έχει ανοίξει η συζήτηση για την μετά Μητσοτάκη κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ επιχείρησε να βάλει φραγμό στη δελφινολογία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι θα είναι αυτός που θα οδηγήσει τη ΝΔ στις εκλογές.

Η δημοσκόπηση για Δένδια

Ωστόσο, η δημοσκόπηση που διενήργησε η GPO για τα Παραπολιτικά, τροφοδοτεί εκ νέου τη συζήτηση για τη μετα-Μητσοτάκη εποχή. Στην ερώτηση «Στην περίπτωση που ο Κ. Μητσοτάκης αποχωρήσει από την ηγεσία της ΝΔ, ποιον από τους παρακάτω θεωρείτε καταλληλότερο για να αναλάβει τη θέση του Προέδρου», οι απαντήσεις δεν αφήνουν αμφιβολίες για την απήχηση των ηγετικών στελεχών της.

Ο Νίκος Δένδιας έχει τεράστιο προβάδισμα τόσο στους ψηφοφόρους της ΝΔ όσο και στο γενικό δείγμα. Στους ψηφοφόρους της ΝΔ συγκεντρώνει το 48,7% των προτιμήσεων, ακολουθούμενους από τον Κυριάκο Πιερρακάκη με 14,7% και τον Κωστή Χατζηδάκη με 6,8%. Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις του Δένδια και στο γενικό κοινό αφού παίρνει 37% έναντι 9% του Πιερρακάκη και 3,9% του Χατζηδάκη. Είναι πολύ σπάνιο τα ποσοστά του πρώτου να είναι 3 και φορές μεγαλύτερα από του δεύτερου, οτιδήποτε και αν μετράει μια δημοσκόπηση.

Με αυτά τα ευρήματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαδοχή Μητσοτάκη είναι παράσταση για ένα πρόσωπο. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Δένδιας επιβεβαιώνεται και από τη δημοσκόπηση ως η αδιαφιλονίκητη εναλλακτική για την ελληνική Δεξιά. Κι αυτό από μόνο του έχει από τώρα σημαντικές επιπτώσεις στο πολιτικό παιχνίδι.