Πολιτική

Νέα Αριστερά: Πλήγμα για τη δημοκρατία η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Νέα Αριστερά: Πλήγμα για τη δημοκρατία η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου
«Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό» σημειώνει η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά καταδικάζει την απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου αρχηγού της Χρυσής Αυγής, τονίζοντας ότι πρόκειται για σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη.

«Η κοινωνία πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής – ανθρώπινες ζωές, τραύματα και δηλητηριασμένος δημόσιος λόγος. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μην ξαναβρούν χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

