«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε συνάντηση με Κεραμέως για το εργασιακό νομοσχέδιο

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο μετά και τη δημοσιοποίηση ενός αντεργατικού νομοσχεδίου που απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις».

Συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσει την προσεχή εβδομάδα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να τους ενημερώσει για το εργασιακό νομοσχέδιο, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώνει ότι δεν θα θα δώσει το «παρών».

Σύμφωνα με πηγές από την Κουμουνδούρου, στην πρόσκληση της κ. Κεραμέως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο μετά και τη δημοσιοποίηση ενός αντεργατικού νομοσχεδίου που απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, με τις νέες ρυθμίσεις για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την 13ωρη απασχόληση, και που πρέπει το Υπουργείο να αποσύρει»