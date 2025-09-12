Games
«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε συνάντηση με Κεραμέως για το εργασιακό νομοσχέδιο

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε συνάντηση με Κεραμέως για το εργασιακό νομοσχέδιο
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο μετά και τη δημοσιοποίηση ενός αντεργατικού νομοσχεδίου που απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις».

Συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσει την προσεχή εβδομάδα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να τους ενημερώσει για το εργασιακό νομοσχέδιο, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώνει ότι δεν θα θα δώσει το «παρών».

Σύμφωνα με πηγές από την Κουμουνδούρου, στην πρόσκληση της κ. Κεραμέως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο μετά και τη δημοσιοποίηση ενός αντεργατικού νομοσχεδίου που απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, με τις νέες ρυθμίσεις για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την 13ωρη απασχόληση, και που πρέπει το Υπουργείο να αποσύρει»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Ο Ν. Ανδρουλάκης αδιαφορεί για τη νέα πρόσκληση του Σ. Φάμελλου

Ο Ν. Ανδρουλάκης αδιαφορεί για τη νέα πρόσκληση του Σ. Φάμελλου

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: Ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά Κομισιόν και φον ντερ Λάιεν

ΣΥΡΙΖΑ: Ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά Κομισιόν και φον ντερ Λάιεν

Πολιτική
Live η συνέντευξη Τύπου Σ. Φάμελλου στη ΔΕΘ

Live η συνέντευξη Τύπου Σ. Φάμελλου στη ΔΕΘ

Πολιτική
Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Πολιτική

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της ένωσης GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της ένωσης GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Σύρου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλε-θρομβόλυση σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Νοσοκομείο Σύρου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλε-θρομβόλυση σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

healthstat.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις

healthstat.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Πρόγραμμα Απόλλων: 100 εκατομμύρια χαμένα – το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών

Μ. Ζαμπάρας: Πρόγραμμα Απόλλων: 100 εκατομμύρια χαμένα – το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών

ienergeia.gr
Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

healthstat.gr
SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

healthstat.gr