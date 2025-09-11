Games
Η απάντηση της Ελλάδας στο αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στο SAFE

«Δεν θα δεχθούμε χώρα που απειλεί με πόλεμο μέλος της ΕΕ».

Μετά το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, η Ελλάδα απάντησε ότι δεν θα το δεχτεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οποία επικαλέστηκε κυβερνητικές πηγές, η χώρα μας «δεν πρόκειται να δεχθούμε χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ».

Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν πως η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

«Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας. Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

Η Τουρκία πέρασε από τη θεωρία στην πράξη, αφού η ΕΕ επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα το ενδιαφέρον της Άγκυρας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE το οποίο αφορά την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

«Έχουμε λάβει επίσημο αίτημα από την Τουρκία, καθώς και από τη Νότια Κορέα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, αναφερόμενος στην παροχή πρόσβασης στις βιομηχανίες του.

Οποιαδήποτε χώρα εκτός ΕΕ που επιθυμεί πρόσβαση στο πρόγραμμα SAFE πρέπει να υπογράψει ειδική συμφωνία με τις Βρυξέλλες, η οποία καθορίζει τους όρους, συμπεριλαμβανομένης μιας οικονομικής συνεισφοράς.

Ωστόσο, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την άρση του casus belli από την Τουρκία με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE.

