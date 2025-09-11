Games
Πέτρος Κόκκαλης: Είμαστε υπέρ των συνεργασιών, δεν πιστεύουμε στην αυθεντία, ούτε στην ενός ανδρός αρχή

Πέτρος Κόκκαλης: Είμαστε υπέρ των συνεργασιών, δεν πιστεύουμε στην αυθεντία, ούτε στην ενός ανδρός αρχή Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε ο Πέτρος Κόκκαλης.

Ο γραμματέας του «ΚΟΣΜΟΣ», Πέτρος Κόκκαλης, παρουσίασε τους στόχους για μία πιο ανθεκτική, δίκαιη και κυρίαρχη Ελλάδα, με φόντο το 2030, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο Πέτρος Κόκκαλης αναφέρθηκε στις υπαρξιακές προκλήσεις της εποχής και κάλεσε σε διάλογο για την αντιμετώπισή τους. «Φτάσαμε σε σημείο να αμφισβητούμε ακόμη και την πραγματικότητα με τις πολιτικές δυνάμεις που ζουν σε διαφορετικές πραγματικότητες», σημείωσε και τόνισε πως είναι επιτακτική η ανάγκη για συζήτηση σχετικά με τα μείζονα προβλήματα.

Το βασικό διακύβευμα να διατηρηθούν η κοινωνική συνοχή, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, υπογράμμισε και εμφανίστηκε ανοιχτός στη συνεργασία με κάποιο πρόσωπο το οποίο θα ένωνε τις προοδευτικές δυνάμεις.

«Ακόμη αναζητούμε αυτό το πρόσωπο. Σίγουρα όμως είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και τον επιζητούμε. Είμαστε υπέρ των συνεργασιών και δεν πιστεύουμε στην αυθεντία, ούτε στην ενός ανδρός αρχή», επεσήμανε. Συμπλήρωσε ότι ο προοδευτικός χώρος «χρειάζεται έναν νέο τρόπο οργάνωσης, πιο κοντά στον 21ο αιώνα, αξιοποιώντας σωστά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πέτρος Κόκκαλης παρουσίασε τους 17 στόχους του κόμματος. «Το πρόγραμμά μας δεν είναι μια συλλογή αποσπασματικών υποσχέσεων, αλλά ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης που ευθυγραμμίζει ολόκληρο το πρόγραμμά του με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ», τόνισε.

kosmos_stoxoi_250d8.png

