Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ν. Παπανδρέου: Η Τουρκία δεν έχει θέση στην αμυντική πολιτική της ΕΕ

Ν. Παπανδρέου: Η Τουρκία δεν έχει θέση στην αμυντική πολιτική της ΕΕ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ομιλία του στο ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε στην παράνομη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων.

Να μην αποτελέσει η Τουρκία μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην παράνομη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές δυνάμεις του ψευδοκράτους και «απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος - σε πολλά κράτη της περιοχής».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο κ. Παπανδρέου δήλωσε: «Δεν αρκεί που ο Ερντογάν έχει αναλάβει τη μισή Λιβύη. Δεν αρκεί που έχει πάρει τη Συρία και την ελέγχει. Δεν αρκεί που πριν μερικά χρόνια βομβάρδισε την Αρμενία. Δεν αρκεί ότι προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία και να ονομάσει το Αιγαίο, Τουρκοαιγαίο (TurkAegean). Δεν αρκεί που έχει φυλακίσει πολλούς Κούρδους και τους δημάρχους Κωνσταντινούπολης και αλλού. Τώρα θέλει να φυλακίσει και Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες».

Σύμφωνα με τον κ. Παπανδρέου, το «έγκλημα» των πέντε Ευρωπαίων πολιτών είναι πως «θέλουν να επισκεφθούν τα πάτρια εδάφη» και πρόσθεσε πως «με το αυριανό ψήφισμα, θα καταγγείλουμε την ενέργεια αυτή και θα ζητήσουμε την απελευθέρωσή τους».

Ο ίδιος, αναφερόμενος στο θέμα της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής, τόνισε: «Εμείς οι Έλληνες, εδώ σήμερα, ζητάμε να προσέξουμε πάρα πολύ με την αρχιτεκτονική του SAFE και μέχρι να εκδημοκρατιστεί η Τουρκία, να μην είναι μέλος αυτής της καινούργιας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Ελλάδα - Τουρκία για το Eurobasket 2025: «Κλείδωσε» η ώρα του μεγάλου ημιτελικού

Ελλάδα - Τουρκία για το Eurobasket 2025: «Κλείδωσε» η ώρα του μεγάλου ημιτελικού

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Κάλεσμα Αταμάν στην Τουρκία να κερδίσουν τη μάχη της εξέδρας

Eurobasket 2025: Κάλεσμα Αταμάν στην Τουρκία να κερδίσουν τη μάχη της εξέδρας

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η Ελλάδα χόρεψε συρτάκι την Λιθουανία (87-76)

Eurobasket 2025: Η Ελλάδα χόρεψε συρτάκι την Λιθουανία (87-76)

Αθλητισμός
Τουρκία: Άγριο ξύλο Βρετανών τουριστών και καταστηματαρχών σε παραθαλάσσιο θέρετρο

Τουρκία: Άγριο ξύλο Βρετανών τουριστών και καταστηματαρχών σε παραθαλάσσιο θέρετρο

Διεθνή

NETWORK

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr