Πολιτική

Ο Μητσοτάκης με μπάλα μπάσκετ και «Final Countdown» στο Μαξίμου - Το βίντεο στο TikTok

Ο Μητσοτάκης με μπάλα μπάσκετ και «Final Countdown» στο Μαξίμου - Το βίντεο στο TikTok
Το «μπασκετικό» βίντεο του πρωθυπουργού για το Final 4 2026 της Euroleague.

Με μια μπάλα μπάσκετ στο χέρι και υπό τους ήχους του «Final Countdown» εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, για το Final Four 2026 της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

«Μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket, σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά από 19 χρόνια, το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ», αναφέρει στο βίντεο ο πρωθυπουργός και κάνει λόγο για «δικαίωση» των προσπαθειών της κυβέρνησης να φέρει στην Ελλάδα μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

«Με την ελπίδα φυσικά να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four και γιατί όχι και στον τελικό», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της EuroLeague

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της EuroLeague

Αθλητισμός

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7548494631189728534?_r=1&_t=ZN-8zcBcZmSG8J}

