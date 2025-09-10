Games
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της EuroLeague

Το 2000 το Final Four είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί τελικά το Final Four της EuroLeague το 2026, μετά την ψηφοφορία των μετόχων της διοργάνωσης.

Οι μέτοχοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ψήφισαν υπέρ της Αθήνας στο board που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη (10/9).

Αυτό θα είναι το τέταρτο Final Four που διοργανώνει η Ελλάδα, καθώς το 2000 το Final Four είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 1993 είχε φιλοξενηθεί στον Πειραιά.

Η εν λόγω ψηφοφορία ήταν να γίνει τον Ιούλιο, όμως εν τέλει αναβλήθηκε και διεξίχθη Σεπτέμβριο, με το αποτέλεσμά της να φέρνει ξανά το Final Four στο ΟΑΚΑ, για πρώτη φορά μετά το 2007.

