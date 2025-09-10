Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Γιώργος Παπανδρέου: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους μας στην Ευρώπη

eurokinissi eurokinissi
Όταν περιορίζεται η ελευθερία του Τύπου, όταν η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, όταν η κοινωνία των πολιτών φιμώνεται, τότε πλήττονται πρώτα απ’ όλα οι πολίτες και μαζί τους, αποδυναμώνεται ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα της εμπιστοσύνης και της λογοδοσίας.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιώργος Α. Παπανδρέου, παρουσίασε στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την έκθεσή του, σε συνεργασία με τον Εσθονό βουλευτή Eerik-Niiles Kross, για το πώς η Ουγγαρία τηρεί τις υποχρεώσεις της ως μέλος του Συμβουλίου.

Η έκθεση, που θα συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια του Συμβουλίου, καταγράφει μια ανησυχητική εικόνα για τη δημοκρατία στην Ουγγαρία:

• Συνταγματικές αλλαγές και έλεγχος θεσμών: Με την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αλλαγές που ενισχύουν υπερβολικά την εκτελεστική εξουσία.
• Εκλογικό σύστημα: Οι κανόνες έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να ευνοούν συστηματικά την κυβερνητική παράταξη.
• Μόνιμη «έκτακτη ανάγκη»: Η χώρα διοικείται με διατάγματα, με το καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» να έχει μετατραπεί σε μόνιμη πρακτική.
• Περιορισμός ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης: Ασκούνται πιέσεις στη δικαστική εξουσία, ενώ δεν εφαρμόζονται αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
• Διαφθορά: Υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά και ουσιαστική απουσία αποτελεσματικού ελέγχου.
• Ελευθερία Τύπου και κοινωνίας των πολιτών: Ο χώρος δράσης δημοσιογράφων και ΜΚΟ περιορίζεται ασφυκτικά. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο Γραφείο «Προστασίας της Κυριαρχίας», που στοχοποιεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Συνθέτουν ένα επικίνδυνο μοτίβο συγκέντρωσης εξουσίας, που τελικά βλάπτει τους ίδιους τους Ούγγρους πολίτες – την καθημερινότητά τους, τα δικαιώματά τους, τις ευκαιρίες τους.

Η έκθεση καλεί σε ουσιαστική αλλαγή πορείας και σε καθαρή πολιτική βούληση για σεβασμό των θεμελιωδών αξιών: δημοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία. Και τονίζει: η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται-ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Γιατί ο Γ. Παπανδρέου θα λείπει από την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Γιατί ο Γ. Παπανδρέου θα λείπει από την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Ο Πληροφοριοδότης
Πόσο θα περιμένει ο Τραμπ τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι; Θρίλερ με την απάντηση του Λευκού Οίκου

Πόσο θα περιμένει ο Τραμπ τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι; Θρίλερ με την απάντηση του Λευκού Οίκου

Διεθνή
Συνάντηση Χαρίτση - Παπανδρέου «στο μέτωπο»

Συνάντηση Χαρίτση - Παπανδρέου «στο μέτωπο»

Ο Πληροφοριοδότης
Ο Όρμπαν «ζήλεψε» την ελληνική τεχνογνωσία για το μεταναστευτικό

Ο Όρμπαν «ζήλεψε» την ελληνική τεχνογνωσία για το μεταναστευτικό

Πολιτική

NETWORK

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

healthstat.gr
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

healthstat.gr
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

ienergeia.gr
Covid-19 και γρίπη: Πώς οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο

Covid-19 και γρίπη: Πώς οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο

healthstat.gr
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

healthstat.gr
Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

ienergeia.gr
Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με... άνεμο γνώσης!

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με... άνεμο γνώσης!

ienergeia.gr
Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

ienergeia.gr