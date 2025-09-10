«Επιχείρηση αποφόρτιση» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από το παρασκηνιακό «όχι» στην άρση ασυλίας «γαλάζιων» βουλευτών ή την αξιολόγηση κατά περίπτωση , η κυβέρνηση αποφάσισε την παραπομπή όλων στη δικαιοσύνη. Ακόμη δεν το έχει πει δημόσια αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η απόφαση είναι ειλημμένη.

Να σκάσει το δεύτερο κύμα της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να βουλιάξει το «γαλάζιο» κυβερνητικό σκαρί επιδιώκει η κυβέρνηση. Αντί να πάει κόντρα στο κύμα το Μαξίμου -αυτή τη φορά - αποφάσισε να το αφήσει να ξεθυμάνει την οργή του. Με την ελπίδα, ότι η κυβέρνηση θα βγει από την αντάρα του σκανδάλου απλά βρεγμένη.

Έτσι από το παρασκηνιακό «όχι» στην άρση ασυλίας «γαλάζιων» βουλευτών ή την αξιολόγηση κατά περίπτωση , η κυβέρνηση αποφάσισε την παραπομπή όλων στη δικαιοσύνη. Ακόμη δεν το έχει πει δημόσια αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η απόφαση είναι ειλημμένη.

Να μην «καούν» οι παροχές

Μπορεί αυτές τις ημέρες το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να επικεντρώνεται στην εξήγηση των μέτρων της ΔΕΘ με στόχο την ανύψωση του ηθικού μεταξύ των στελεχών της και της εκλογικής ανάκαμψης μεταξύ των ψηφοφόρων της. Αν, όμως, το ένα της μάτι είναι στις δημοσκοπήσεις, το άλλο καιροφυλακτεί για τη συνέχεια της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι αυτό γιατί θεωρείται σίγουρο πως σύντομα θα υπάρξει και δεύτερη δικογραφία η οποία μάλλον θα ζητά και την άρση ασυλίας βουλευτών της Ν.Δ. . Ο κίνδυνος να εξουδετερωθεί ο θετικός απόηχο των παροχών, ορατός.

«Ναι» σε όλα από τους γαλάζιους

Αν και οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για στελέχη της αντιπολίτευσης, το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα ήθελε έναν δεύτερο γύρο σκανδαλολογίας με «γαλάζιο» χρώμα που θα σκίαζε τις πρώτες εντυπώσεις από τις αλλαγές στη φορολογία. Εν όψει, των επικείμενων μετρήσεων, λοιπόν, μόλις χθες αποφάσισε την «Επιχείρηση Αποφόρτιση». Κατέληξε, δηλαδή, ότι αν υπάρξει και δεύτερη δικογραφία, τότε θα συμφωνήσει αμέσως σ’ όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας που μπορεί να περιέχει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Συμφωνία με σκοπιμότητα

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα», σχολίαζε συνεργάτης του Πρωθυπουργού. «Οι βουλευτές μας θα αποδείξουν, έτσι, ότι η όποια συμμετοχή τους στην υπόθεση είχε μοναδικό κίνητρο το ενδιαφέρον για τους αγρότες των περιφερειών τους. Άλλωστε εμείς πρώτοι έχουμε πει ότι εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη και τον φυσικό δικαστή και για τους πολιτικούς». Η επιλογή, συνεπώς, είναι η Ν. Δ. συνολικά, όπως και κάθε γαλάζιος βουλευτής ατομικά να υπερψηφίσουν την άρση της ασυλίας τους.

Δικαιοσύνη a la cart

Οι διακυμάνσεις του Μαξίμου , ωστόσο, ως προς την -a la cart – αντιμετώπιση της δικαιοσύνης, εμφανείς.

Στην τραγωδία των Τεμπών σεβάστηκε την δικαιοσύνη και παρέπεμψε δύο υπουργούς της – τον Κ. Καραμανλή και τον Χρ. Τριαντόπουλο- στον φυσικό τους δικαστή.

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- κόντρα στη βούληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – αρνήθηκε να παραπέμψει δύο άλλους υπουργούς της – Λ. Αυγενάκη και Μ. Βορίδη και πρόταξε τη συγκρότηση εξεταστικής αφού προηγουμένως ο ίδιος ο πρωθυπουργός την είχε χαρακτηρίσει «αναποτελεσματική».

Τώρα – για διαφορετικούς λόγους- η κυβέρνηση δηλώνει πάλι σεβασμό στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και δέχεται τις πιθανές διώξεις βουλευτών της.

Μια γραμμή με τρεις στόχους

Στη στάση αυτή κατέληξε το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό το θέμα δεν θα κρατηθεί στο προσκήνιο παρά μόνο λίγα εικοσιτετράωρα. Θέλει, επίσης, να δείξει βέβαιη για την αθωότητα των στελεχών της. Να οδηγήσει όμως, παράλληλα, στον ίδιο δρόμο και άλλα κόμματα τα οποία θα έχουν βουλευτές υπό έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ώστε να αναδειχθεί η διαχρονική και διακομματική διάσταση του θολού τοπίου στις αγροτικές επιδοτήσεις. Αλλά και κάτι τελευταίο αλλά καθόλου αμελητέο…

Έρευνα χωρίς θόρυβο και διακομματικές μάχες

Σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει το κοινοβουλευτικό επιτελείο, έως τώρα έχουν ψηφιστεί και βρίσκονται υπό διερεύνηση πάνω από 30 άρσεις ασυλίας εκπροσώπων από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Οι περισσότερες, με τη σύμφωνη γνώμη των ίδιων των ενδιαφερομένων. Ενώ στο σύνολό τους οι διαδικασίες αυτές διεκπεραιώθηκαν αθόρυβα και χωρίς να προκαλέσουν πολιτικές τριβές. Κάτι τέτοιο θα ήθελε να συμβεί και τώρα η κυβέρνηση. Με το ερώτημα, βέβαια, να παραμένει αν θα το πετύχει…