Ν. Παπανδρέου: Να χτυπήσουμε κεφάλια τραπεζών και κυβερνήσεων που καθυστερούν την τραπεζική ένωση στην ΕΕ

«Νομίζω ότι εάν έχουμε έναν σωστό καπιταλισμό -κι αυτό είναι και μαρξιστική θέση- έναν εύρωστο καπιταλισμό, θα έχουμε τα χρήματα για να πληρώσουμε και για την άμυνα και για το κράτος πρόνοιας», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Την αναγκαιότητα να προχωρήσει η τραπεζική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Παπανδρέου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αναφερόμενος στην έκθεση της Aurore Lalicq και του Mario Draghi, ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε πως επισημαίνουν τις διαφορές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

«Από τη μία βλέπουμε τεράστιο πλούτο στην Αμερική, βλέπουμε ευρωπαϊκά χρήματα να πηγαίνουν στο Palo Alto και από την άλλη εδώ -το έχουμε πει όλοι- μένουμε πίσω. Νομίζω ότι εάν έχουμε έναν σωστό καπιταλισμό -κι αυτό είναι και μαρξιστική θέση- έναν εύρωστο καπιταλισμό, θα έχουμε τα χρήματα για να πληρώσουμε και για την άμυνα και για το κράτος πρόνοιας, που μας "καίει" σαν Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Μόνο ένας εύρωστος καπιταλισμός, τον οποίο εμείς θα έρθουμε και θα τον φορολογήσουμε και θα τον μοιράσουμε και θα έχουμε και την πράσινη ανάπτυξη», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και κατέληξε: «Μέχρι τώρα δεν το έχουμε κατορθώσει. Ο ρόλος μας, εδώ στις Βρυξέλλες, είναι -δυστυχώς- να χτυπήσουμε τα κεφάλια των τραπεζών και των κυβερνήσεων που καθυστερούν την τραπεζική ένωση».