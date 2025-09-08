Games
Τι συζήτησε ο Γεραπετρίτης με τον γιο του Χαφτάρ

Τι συζήτησε ο Γεραπετρίτης με τον γιο του Χαφτάρ
Επαναβεβαιώθηκαν οι σχέσεις των δύο χωρών ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας–Λιβύης και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών, στο πλαίσιο και της προετοιμασίας της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη το φθινόπωρο.

«Επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης»

Ο Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε τη μείωση των μεταναστευτικών ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη και συμφωνήθηκε η συνέχιση της εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας και της ΕΕ για την ακυρότητα του Τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο ΕΕ και ΟΗΕ για την προώθηση ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με στόχο μια ειρηνική και ευημερούσα Μεσόγειο.

