Όσα αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση.

Τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ζελένσκι σχολίασε η Νέα Αριστερά, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ότι εμπλέκει τη χώρα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Τραμπ για την Ανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως: «Η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποτυπώνει την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Τραμπ για την Ανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο τον ενεργειακό χάρτη, τις αμερικανικές εταιρείες LNG και τη δημιουργία τετελεσμένων που δεσμεύουν τη χώρα μας για χρόνια.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τον “κάθετο διάδρομο” και για τις “προμήθειες αερίου” που, όπως είπε ο κ. Ζελένσκι, έγιναν πραγματικότητα χάρη στην Αθήνα, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό που δεν λέει η κυβέρνηση είναι ότι πρόκειται για αμερικανικό LNG, για το οποίο οι Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν υπέρογκες τιμές.

Την ίδια στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύει τη χώρα σε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, οι πολίτες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με το ακριβότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για “ανοικοδόμηση της Ουκρανίας”, αλλά δεν μιλά για την ανοικοδόμηση της καθημερινότητας των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Με άλλα λόγια: στο Κίεβο ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται έργα, ενώ από την Ελλάδα ζητάει υπομονή.

Η ενεργειακή διπλωματία δεν μπορεί να υπηρετεί μικρά κυκλώματα και μεγάλους παίκτες. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να διεκδικεί μια εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη, πολυδιάστατη, προσανατολισμένη στην ειρήνη και που θα συνδράμει αποφασιστικά στο δικαίωμα των πολιτών να ζουν με αξιοπρέπεια, και όχι στο περιθώριο ενός πανάκριβου ενεργειακού συστήματος για λίγους από το οποίο οι πολλοί δεν έχουν να απολαύσουν καμία ανακούφιση».