Τι αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος.

Η τρέχουσα διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία φαίνεται να εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς οι συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων προετοιμάζουν το έδαφος για μια ενδεχόμενη συμφωνία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να προγραμματίζουν συνάντηση.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο συμφωνηθεί από τις ομάδες στη Γενεύη σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση, όπως αναφέρει ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ελπίζουμε να διευθετήσουμε τις τελικές λεπτομέρειες... για να συντάξουμε μια συμφωνία που να είναι επωφελής για αυτούς [την Ουκρανία]», δήλωσε ο αξιωματούχος για τις συνομιλίες στην ελβετική πόλη, στις οποίες συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Βίτκοφ.

«Τίποτα δεν θα συμφωνηθεί μέχρι να συναντηθούν οι δύο πρόεδροι».