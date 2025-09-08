Νέα Αριστερά: Φορολογική πολιτική για τους λίγους - Η πλειοψηφία βρίσκεται εκτός

«Οι πραγματικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται με φοροαπαλλαγές για λίγους, αλλά με ένα φορολογικό σύστημα που κατανέμει δίκαια τα βάρη, ενισχύει τις κοινωνικές δαπάνες και στηρίζει την εργασία και τη νεολαία», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η εξειδίκευση των μέτρων του κ. Μητσοτάκη από το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει αυτό που ήδη καταλάβαμε στη ΔΕΘ: η κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί για τους λίγους, αφήνοντας στο περιθώριο την πλειοψηφία της κοινωνίας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Οι μισθωτοί στο αφορολόγητο και η πλειοψηφία των συνταξιούχων μένουν ξανά εκτός κάθε ουσιαστικής μέριμνας. Η κυβέρνηση διατηρεί για έναν ακόμη χρόνο την προσωπική διαφορά και μειώνει έως και 50% την αύξηση του 2026 για 671.000 συνταξιούχους, οι οποίοι επί τρία χρόνια δεν έχουν λάβει καμία αύξηση. Από το 2019, η ΝΔ έχει κόψει περίπου 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο από τους συνταξιούχους, με την κατάργηση της 13ης σύνταξης, και ποτέ δεν τους κατέβαλε όλα τα αναδρομικά που δικαιούνται. Δεν μπορεί λοιπόν να πανηγυρίζει για τις αυξήσεις που προβλέπει νόμος του 2017, όταν η ίδια κάθε χρόνο τις κουρεύει», σημειώνει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας πως «με άλλα λόγια, όσοι ζουν με τον βασικό μισθό και προσπαθούν μετά βίας να επιβιώσουν, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι "αόρατοι"».

«Στη στέγη, η κυβέρνηση φαίνεται να ζει σε άλλες δεκαετίες: μέτρα που θυμίζουν το '50, χωρίς καμία σύγχρονη προοπτική για πραγματική στεγαστική πολιτική. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι οι νέοι "επιλέγουν" να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα, την ίδια στιγμή όπου δεν τους φτάνουν τα χρήματα από το 8ωρο, ενώ τους καλεί ταυτόχρονα να κάνουν παιδιά και προκρίνει ως λύση την συγκατοίκηση. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για οικογένεια και μέλλον, όταν η εργασία είναι εξαντλητική, το ενοίκιο απλησίαστο και ο ελεύθερο χρόνος ανύπαρκτος;», συνεχίζει, επισημαίνοντας πως «για τους εργαζόμενους του Δημοσίου -πλην των ενστόλων- η κυβέρνηση δεν προβλέπει απολύτως τίποτα».

«Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά την καθιέρωση 13ου και 14ου μισθού, βάζει τους δημοσίους υπαλλήλους απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Αγνοεί τις ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Αντί για επενδύσεις στο κοινωνικό κράτος, άγνωστη πρακτική για την κυβέρνηση της ΝΔ, επιμένει στη λογική των υπερεξοπλισμών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών αποκαλύπτει τον ταξικό τους χαρακτήρα. Η μείωση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων κοστολογείται μόλις σε 75 εκατομμύρια ευρώ και η μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά σε 25 εκατομμύρια, ενώ την ίδια ώρα μεγάλοι επιχειρηματική όμιλοι ευνοούνται με τεράστιες φοροαπαλλαγές», τονίζει η Νέα Αριστερά και καταλήγει: «Οι πραγματικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται με φοροαπαλλαγές για λίγους, αλλά με ένα φορολογικό σύστημα που κατανέμει δίκαια τα βάρη, ενισχύει τις κοινωνικές δαπάνες και στηρίζει την εργασία και τη νεολαία. Μόνο έτσι η ανάπτυξη μπορεί να επιστρέψει στους πολλούς και όχι να μετατρέπεται σε κέρδη για τους λίγους».