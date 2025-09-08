Ηλιόπουλος: Ο κ. Μητσοτάκης, τα ενοίκια και η βραχυχρόνια μίσθωση

«Ο κ. Μητσοτάκης βρήκε το πρόβλημα για τα υψηλά ενοίκια. Μας είπε χθες ότι πρέπει να συγκατοικούν οι φοιτητές. Αν ο καθένας ψάχνει ένα σπίτι μόνος του, θα ανέβουν οι τιμές. Έτσι λειτουργεί η προσφορά και η ζήτηση. Η προσφορά και η ζήτηση λειτουργεί άραγε και στο ζήτημα του Airbnb; Μόνο στον Δήμο Αθηναίων υπάρχουν σχεδόν 16.000 Airbnb. Μόνο μία εταιρεία έχει περισσότερα από 160 διαμερίσματα. Αυτή η κατάσταση ανεβάζει τα ενοίκια ή όχι;» τονίζει σε δήλωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.
Και συνεχίζει:
«Προφανώς και υπάρχουν λύσεις για τη μείωση των ενοικίων:
- κατάργηση golden visa
- απαγόρευση Airbnb στα νομικά πρόσωπα και αυστηρός περιορισμός στα φυσικά πρόσωπα
- πλαφόν στα ενοίκια
- κοινωνική κατοικία
Τα παραπάνω ούτε μπορεί, ούτε θέλει να τα κάνει η σημερινή κυβέρνηση και για αυτό δεν της αξίζει τρίτη ευκαιρία».
