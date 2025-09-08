Ο Χαρίτσης σχολιάζει την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα

«Η λύση είναι Αριστερά» ήταν ο τίτλος που χρησιμοποίησε για την ενότητα που αφορούσε τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο κυριακάτικο σημείωμά του...

Ένα εκτενές σχόλιο επεφύλασσε ο Αλέξης Χαρίτσης στον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Στάδιο, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει.

«Η λύση είναι Αριστερά» ήταν ο τίτλος που χρησιμοποίησε για την ενότητα που αφορούσε τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο κυριακάτικο σημείωμα, με ψύχραιμες φωνές του κόμματος να σχολιάζουν ότι δεν πρόκειται για απάντηση, ούτε για μια απόπειρα να «σηκώσει το γάντι» ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Στην πολιτική δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις», σημείωσε αρχικά ο κ. Χαρίτσης, για να καταλήξει άμεσα στη διαπίστωση ότι «υπάρχουν συμπεράσματα». Και ένα από αυτά, όπως σημειώνει με νόημα, είναι πως «η συνταγή της μετριοπάθειας και του κατευνασμού της Δεξιάς οδηγεί σε ήττες».

Σε αυτό το σημείο, δεν λείπει το πρώτο «καρφί», μέσα από την επίκληση του παραδείγματος του Σολτς στη Γερμανία: «ποιος τον θυμάται;» διερωτάται χαρακτηριστικά. Για να αντιπαραβάλει τη «στροφή του Δημοκρατικού Κόμματος μετά την ήττα από τον Τραμπ» και τη «συμμαχία Σοσιαλιστών και Αριστεράς στην Ισπανία».

Δεν πρόκειται απλώς για σχολιασμό της διεθνούς συγκυρίας, αλλά για μια σαφή διαφοροποίηση αναφορικά με τον πολιτικό προσανατολισμό που ακολούθησε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: μακριά από «το κέντρο» και προς μια «Αριστερά που απευθύνεται στα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων και της ανήσυχης νεολαίας». Εκεί, αναφέρει ο κ. Χαρίτσης, βρίσκονται οι δυνάμεις που μπορούν να συγκροτήσουν προοδευτικές πλειοψηφίες, αρκεί να υπάρξει λόγος και σχέδιο που τους εμπνέει.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το προγραμματικό στίγμα που δίνει ενόψει της παρουσίας της Νέας Αριστεράς στη ΔΕΘ: «Φορολόγηση του πλούτου και ενίσχυση των εργαζομένων, σύγκρουση με την κερδοσκοπία και μέτρα για φτηνή στέγη, μείωση εξοπλισμών και στήριξη της υγείας και της παιδείας». Πρόκειται για ατζέντα που, όπως τονίζει, «δεν μπορεί να τους έχει όλους ευχαριστημένους».

Το μήνυμα είναι σαφές, ακόμη κι αν δεν κατονομάζει αποδέκτες: η Αριστερά, για να εμπνεύσει ξανά, πρέπει να δυσαρεστήσει τους ισχυρούς.

