Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Χάρης Δούκας: Ο πρωθυπουργός τιμωρεί τους δήμους

Χάρης Δούκας: Ο πρωθυπουργός τιμωρεί τους δήμους Φωτογραφία: Eurokinissi
«Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην Αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά» τονίζει.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε ανακοίνωσή του, τονίζει πως «ο Πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους.

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά. Ο πρωθυπουργός «ξέχασε» την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Τη θυμήθηκε μία και μοναδική φορά για να την τιμωρήσει. Αφαιρεί από τους Δήμους την αρμοδιότητα των Πολεοδομιών, ένα από τα βασικά εργαλεία, δηλαδή, που έχουμε για την ανάπτυξη των πόλεών μας. Αφού η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις πολεοδομίες έξι χρόνια χωρίς προσωπικό και πόρους, τις θυμήθηκε τώρα, λίγους μήνες αφότου οι Δήμοι με τις πολεοδομίες τους, ανέτρεψαν τα κυβερνητικά σχέδια για τσιμεντοποίηση των πόλεων μέσω του ΝΟΚ.

Εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς η «αγαπημένη» Κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς. Της διαφθοράς που ο Δήμος Αθηναίων πολέμησε και πολεμάει αποτελεσματικά, σπάζοντας όλα τα αποστήματα που κληρονόμησε. Όσο για την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, όπως φαίνεται, ακόμη χειροκροτεί τον Πρωθυπουργό. Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην Αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά».

{https://x.com/h_doukas/status/1964641438500618293}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Μηνύματα στήριξης Φάμελλου σε Δούκα

Μηνύματα στήριξης Φάμελλου σε Δούκα

Ο Πληροφοριοδότης
Πλήρης κάλυψη στον Χ. Δούκα από τον Κ. Τσουκαλά

Πλήρης κάλυψη στον Χ. Δούκα από τον Κ. Τσουκαλά

Ο Πληροφοριοδότης
Ο Χ. Δούκας στη Θεσσαλονίκη - απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, μακριά από τον Αλ. Τσίπρα

Ο Χ. Δούκας στη Θεσσαλονίκη - απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, μακριά από τον Αλ. Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης
Το «μπιφ» Γερουλάνου - Δούκα και η επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ

Το «μπιφ» Γερουλάνου - Δούκα και η επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

healthstat.gr
Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr