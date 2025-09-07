Γεωργιάδης για μείωση φορολογίας φυσικών προσώπων: Η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα

«Προχωρούμε μπροστά με ισχυρό Αρχηγό και αφήνουμε την μιζέρια μας πίσω» τονίζει.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, αναφέρει: θες ο Πρωθυπουργός έκανε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον διόρθωσε μία, ας την πούμε, αδικία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι μειώσεις φόρων που είχαμε κάνει και είναι πολλές, αφορούσαν στις επιχειρήσεις. -6% στον εταιρικό φόρο. -5,4% απο τις εισφορές εργοδοτών/ασφαλισμένων. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Μείωση της προκαταβολής Φόρου κλπ Όλες αυτές οι μειώσεις και πολλές ακόμη είχαν ως βασικό στόχο να μειώσουν το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστών τους και να κάνουν την Οικονομία μας πιο ισχυρή. Η επιλογή ήταν ορθή, διότι χωρίς παράγωγη πλούτου δεν θα μπορούσαμε να βγούμε από την κρίση που ήμασταν. Κάθε φορά όμως που μειώναμε τέτοιους φόρους, μονίμως η Αντιπολίτευση μας κατηγορούσε, ότι κάνουμε δώρα στις επιχειρήσεις αλλά αδιαφορούμε για τους ανθρώπους καθώς δεν μειώναμε τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών προσώπων.

Χθες λοιπόν ο @kmitsotakis προχώρησε στην μεγαλύτερη μείωση της Φορολογίας Φυσικών προσώπων που έχει ποτέ γίνει στην Ελλάδα. Δεν εννοώ μόνον στην Μεταπολίτευση, αλλά κυριολεκτικά από την ίδρυση του Κράτους μας. Μέσα στις ανοησίες που ανακυκλώνουν από το πρωί διάφορα ΜΜΕ έχει χαθεί η ουσία, αυτή είναι η μεγαλύτερη Φορολογική Μεταρρύθμιση με μειώσεις Φόρων στην Ιστορία του Ελληνικού Κράτους. Είναι λίγο κωμικό διότι τώρα η Αντιπολίτευση μας κατηγορεί, ότι «ξεχάσαμε τις επιχειρήσεις» αυτούς δηλ που κατά την ίδια αντιπολίτευση «ευνοούσαμε» τόσα χρόνια…

Έκανε όμως και κάτι δεύτερο, κατά την γνώμη μου πιο σημαντικό από το πρώτο. Αυτές οι πραγματικά σημαντικές μειώσεις Φόρων δεν έγιναν απλά οριζόντια, αλλά με συγκεκριμένη διπλή στόχευση.

Α) την αντιμετώπιση της Δημογραφικής Κρίσης (θα χρειαστούν και άλλα πολλά μέτρα για αυτό, αλλά πλέον από χθες μιλάμε σοβαρά. Περισσότερο από όλα ξεχωρίζω την μηδενική φορολόγηση ως τα 25 έτη και την πολύ χαμηλή ως τα 30, διότι έτσι βοηθάς ουσιαστικά να μπει στην παραγωγή ο νέος και η νέα και μετά να είναι έτοιμοι να κάνουν οικογένεια).

Β) έχει στόχευση προάσπισης των Εθνικών μας συμφερόντων (μηδενικός ΦΠΑ στα μικρά νησιά, μηδενικός ΕΝΦΙΑ σε χωριά κλπ). Δηλαδή δεν έγινε μια μείωση φόρων απλώς για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η οποία μαστίζει, αλλά αυτή η μείωση έγινε έτσι ώστε να στρέψει την Ελλάδα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Αισθάνομαι για άλλη μία φορά Υπερήφανος που στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογή του στο Αξίωμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στις εσωκομματικές μας εκλογές και που τον βοήθησα να γίνει Πρωθυπουργός με τις οποίες δυνάμεις είχα. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχει όραμα για τη Χώρα και ότι το σχέδιο του, συγκροτημένο και σοβαρό, εξελίσσεται βήμα βήμα και ναι πάει την Χώρα μας στην σωστή κατεύθυνση.

Οι αιτιάσεις της Αντιπολιτεύσεως, είτε των κομμάτων είτε των επιχειρηματικών συμφερόντων που θέλουν να σταματήσουν αυτή την πορεία και να ρίξουν τον Μητσοτάκη, σήμερα είναι του τύπου: ''αυτό το μέτρο είναι 11€ ημερησίως κλπ'' πρόκειται περί γελοίων επιχειρημάτων παρόμοιων που ασκούσαν άλλοι στο παρελθόν και οδήγησαν την Χώρα στην χρεωκοπία. Μόνον που σήμερα κανείς δεν θα μας έσωζε όπως το 2010.

Συγκεφαλαιώνοντας, από όλες τις ομιλίες του στην ΔΕΘ όλα αυτά τα χρόνια, η χθεσινή του ομιλία ήταν η πιο σημαντική. Πιστεύω πραγματικά ότι πάνω σε αυτό το όραμα θα οικοδομηθεί μία νέα μεγάλη Πλειοψηφία διότι οι Έλληνες δεν θα αφήσουν την Χώρα τους να καταστραφεί επειδή κάποιοι δεν συμπαθούν τον Μητσοτάκη. Προχωρούμε μπροστά με ισχυρό Αρχηγό και αφήνουμε την μιζέρια μας πίσω».