Τι ώρα η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Οι εξαγγελίες

Όλοι περιμένουν να ακούσουν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ 2025. Τουλάχιστον οι πολίτες περιμένουν παροχές και φοροελαφρύνσεις σε αυτή τη φάση, καθώς η ακρίβεια καλπάζει. Η ομιλία του πρωθυπουργού στο «Βελλίδειο» θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 το απόγευμα.

Σε λίγη ώρα ξεκινάει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πολλά.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στο «Βελλίδειο» θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 το απόγευμα του Σαββάτου 6/9 σήμερα. Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μεταδώσει LIVE το Dnews και αμέσως μετά θα υπάρξουν αναλύσεις από τον Θανάση Κουκάκη, από την Αλεξάνδρα Κλειδαρά και από το πολιτικό τμήμα. Oπως γράφει η Λώρα Ιωάννου στο Dnews.gr ο πρωθυπουργός ποντάρει πολλά στην απήχηση που θα έχει στον κόσμο το πακέτο παροχών ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Όχι μόνο γιατί θέλει να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα και να αφήσει πίσω του τα θέματα διαφθοράς και τα σκάνδαλα. Κυρίως για να αυξήσει τα ποσοστά της Ν.Δ που κυμαίνονται στην καλύτερη περίπτωση στο 27-28%. Θέλει πάση θυσία να δημιουργήσει δημοσκοπικό ανάχωμα σε μία σειρά από απειλές:

  • Στόχος το πακέτο παροχών να φρενάρει την δημοσκοπική κατηφόρα
  • Να μην κατρακυλήσει η Ν.Δ στο 25% και χάσει και το στοιχειώδες μπόνους.
  • Να προσεγγίζει το 30% και να κόψει την φόρα αρκετών δελφίνων που περιμένουν στην γωνία το στραβοπάτημα Μητσοτάκη.

Να δημιουργήσει την αίσθηση ότι η μία 3η τετραετία δεν είναι χαμένη ώστε να περιορίσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις που προκαλούν οι φήμες ότι έρχονται δύο νέα κόμματα: Ένα του Αλέξη Τσίπρα από τα αριστερά και ένα του Αντώνη Σαμαρά από τα δεξιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων άμεσων φόρων που θα αφορούν τη μεσαία τάξη, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και ενστόλους κυρίως. Όπως φαίνεται όσοι περιμένουν τις αυξήσεις στα επιδόματα που ανακοινώθηκαν από την περασμένη ΔΕΘ, θα μείνουν στο περίμενε, καθώς φαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο.

Μιλώντας για τις επικείμενες φοροελαφρύνσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε το περίγραμμα των μέτρων. «Θα αφορούν το σύνολο των πολιτών. Το σύνολο των εργαζομένων, των συνταξιούχων, δηλαδή ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους. Άρα δεν θα εξαιρείται κανείς από το όφελος, είτε μέσω της λιγότερης παρακράτησης που θα έχουν στο μισθό τους είτε αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με το λιγότερο φόρο που θα πληρώσουν στο τέλος του χρόνου», υπογράμμισε χθες ο κ. Μαρινάκης (Alpha 9,89).

Οι μειώσεις φόρων θα εντείνονται ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει η κάθε οικογένεια, ενώ ιδιαίτερα ευμενής θα είναι η πρόνοια για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους.

Οι συνταξιούχοι αναμένουν την ανακοίνωση της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, ενώ οι ένστολοι θα έχουν διπλή ωφέλεια, τόσο από την αύξηση στα μισθολόγια τους που θα ανακοινωθεί για δεύτερη φορά, όσο και από την αναπροσαρμογή στις φορολογικές κλίμακες. Όπως φαίνεται μελετάται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρές πόλεις και χωριά.

Επίδομα 250 ευρώ - Κοινωνικό μέρισμα

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ανακοινωθεί κάποια έκπληξη για το επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα 350 ευρώ.

