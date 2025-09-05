Τσουκαλάς: Η ΝΔ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον κ. Τσίπρα

«Ο στόχος μας είναι η πρωτιά και η νίκη στις εκλογές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Το ότι η ΝΔ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον κ. Τσίπρα είναι δεδομένο, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1.

Σχολιάζοντας τη φράση του κ. Ανδρουλάκη «Ζήτω που καήκαμε αν το μέλλον μας είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας», τόνισε: «Ο κάθε πολιτικός έχει μια διαφορετική διαδρομή και αξιολογείται. Είναι ένας πολιτικός που έχει κριθεί για τα πεπραγμένα του ο κ. Τσίπρας, τον κ. Μητσοτάκη νομίζω ότι ο κόσμος έχει αξιολογήσει την πορεία του και θα τον κρίνει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς το μέλλον δεν μπορεί να έρθει από το παρελθόν και προφανώς δεν μπορεί το μέλλον να αναζητηθεί μέσα από έναν ανταγωνισμό διαφορετικών αναγνώσεων και άγχους αυτοδικαίωσης για το χθες».

Και συνέχισε: «Η ΝΔ σήμερα κυβερνάει τον τόπο, έχει μια εξαετία η οποία κατά τη γνώμη μας το πρόσημό της είναι καθαρά πολύ αρνητικό, μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Υπάρχει πολιτική η οποία στέκεται απέναντι σε αυτή με συνέπεια, με αξιοπιστία, με πρόγραμμα, με καθαρό λόγο και με μια τελείως διαφορετική λογική για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της κοινωνικής και της οικονομικής αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ άρα ως ο αντίπαλος της ΝΔ θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση. Υπάρχει μια έντονη προσπάθεια αποπροσανατολισμού η οποία βολεύει, διευκολύνει την ΝΔ. Το ότι η ΝΔ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον κ. Τσίπρα είναι δεδομένο».

«Ο στόχος μας είναι η πρωτιά και η νίκη στις εκλογές. Η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο των ανατροπών, έχουμε ζήσει και πολύ μεγαλύτερες ανατροπές και στη χώρα μας και διεθνώς άρα είναι απόλυτα εφικτός ο στόχος», πρόσθεσε.

«Διαμορφώνεται ένα αίτημα απαλλαγής από αυτή την κυβέρνηση, αρχίζει και εμπεδώνεται στην κοινωνία ότι πρέπει να φύγει γιατί όσο μένει κάνει ζημιά. Πρέπει αυτό το αίτημα απαλλαγής να γίνει και ένα θετικό αίτημα πολιτικής αλλαγής και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τον προγραμματικό μας λόγο και τις θέσεις μας», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει αν είναι καλός δήμαρχος ο Χάρης Δούκας, είπε: «Δεν έχει εμπεδώσει η κυβέρνηση ότι έχασε τον δήμο της Αθήνας. Κάθε δήμαρχος κρίνεται στο τέλος της θητείας του αρκεί να του επιτραπεί να ολοκληρώσει το έργο του. Ο κ. Δούκας εξελέγη με ένα πρόγραμμα και εδώ φαίνεται να μπαίνουν εμπόδια στο να εφαρμόσει το πρόγραμμά του».

Ερωτηθείς αν ζητάει εκλογές το ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μόνο με εκλογές μπορεί να γίνει πράξη άρα είναι προφανές ότι το ζήτημα των εκλογών είναι πάντα πάνω στο τραπέζι».