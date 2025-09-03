Games
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC
Νέο μήνυμα Αλέξη Τσίπρα με απόσπασμα από ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Στον νέο πατριωτισμό, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, το νέο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media, αυτός ο νέος πατριωτισμός θα έχει από τη μία «την πατρίδα» και από την άλλη «τα πλούτη τους».

Ειδικότερα, με απόσπασμα από την ομιλία του, στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, (10/06/2025), ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει:

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό.

Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας.

Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους.

Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο.

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025».

