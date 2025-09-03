Live η εκδήλωση στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Η βραδιά θα κλείσει με την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στις 19:30 πριν τη συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Ήταν 3 του Σεπτέμβρη του 1974, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα, 51 χρόνια μετά από την ιστορική εκείνη μέρα για την πολιτική πορεία της Ελλάδας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο Ζάππειο για τον εορτασμό της επετείου της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ με διάφορες ομιλίες και θεματικές ενώ το παρών θα δώσουν σημαντικές προσωπικότητες. Η βραδιά θα κλείσει με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 19:30 ενώ θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός |«Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου