Αλέξης Χαρίτσης στη ΓΣΕΒΕΕ: «Η πράσινη μετάβαση απειλεί να αφήσει πίσω τις μικρές επιχειρήσεις»

«Η χώρα χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία που θα εξασφαλίσει ανάπτυξη ποιοτική και δίκαιη - για τους πολλούς, όχι για τους λίγους» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στην εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΜΕ, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη που επικαλείται «δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε βιώσιμη».

Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι:

Το ΑΕΠ παραμένει 15% χαμηλότερο από το 2008, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μείωση τζίρου και ρευστότητας, με το λειτουργικό κόστος να έχει αυξηθεί 40% την τελευταία τριετία.

Για τις μικρές επιχειρήσεις, η πράσινη μετάβαση μεταφράζεται σε κόστος, γραφειοκρατία και αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Λιγότερο από το 9% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένων, παρότι αποτελούν το 94,5% των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παρουσίασε πέντε προτάσεις για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση:

Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.

Πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με τα πανεπιστήμια.

Δημόσιο στρατηγικό σχεδιασμό για δίκαιη κατανομή πόρων.

Προστασία της εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές και μείωση της επισφάλειας.

Ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικών.

«Η πράσινη μετάβαση είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Δεν μπορεί να γίνει εργαλείο αποκλεισμού. Η χώρα χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία για ποιοτική και δίκαιη ανάπτυξη – για τους πολλούς, όχι για τους λίγους», κατέληξε.

{https://www.youtube.com/watch?v=bodojncEVqY}