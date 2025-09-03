Αλέξης Χαρίτσης στη ΓΣΕΒΕΕ: «Η πράσινη μετάβαση απειλεί να αφήσει πίσω τις μικρές επιχειρήσεις»

Στην εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΜΕ, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη που επικαλείται «δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε βιώσιμη».
Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι:
- Το ΑΕΠ παραμένει 15% χαμηλότερο από το 2008, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μείωση τζίρου και ρευστότητας, με το λειτουργικό κόστος να έχει αυξηθεί 40% την τελευταία τριετία.
- Για τις μικρές επιχειρήσεις, η πράσινη μετάβαση μεταφράζεται σε κόστος, γραφειοκρατία και αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.
- Λιγότερο από το 9% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένων, παρότι αποτελούν το 94,5% των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς παρουσίασε πέντε προτάσεις για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση:
- Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.
- Πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με τα πανεπιστήμια.
- Δημόσιο στρατηγικό σχεδιασμό για δίκαιη κατανομή πόρων.
- Προστασία της εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές και μείωση της επισφάλειας.
- Ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικών.
«Η πράσινη μετάβαση είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Δεν μπορεί να γίνει εργαλείο αποκλεισμού. Η χώρα χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία για ποιοτική και δίκαιη ανάπτυξη – για τους πολλούς, όχι για τους λίγους», κατέληξε.
{https://www.youtube.com/watch?v=bodojncEVqY}