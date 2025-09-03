Κόντρα Δούκα - Μπακογιάννη για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου

«Όλη η αλήθεια για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου». Οι κατηγορίες της παράταξης Μπακογιάννη και η απάντηση του Δήμου Αθηναίων.

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» υποστηρίζει πως ο Δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται να κλείσει το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου και «50 άστεγοι θα μείνουν ξανά στον δρόμο», με τον Δήμο Αθηναίων να τον κατηγορεί για «ψεύδη», καθώς οι άνθρωποι αυτοί έχει προβλεφθεί να φιλοξενηθούν στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων.

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη του κ. Μπακογιάννη ανέφερε ότι «Η δημοτική Αρχή αποφάσισε, εν κρυπτώ και χωρίς παραμικρή εξήγηση, τον τερματισμό της λειτουργίας του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου, στην οδό Αλικαρνασσού. Με τον Δήμο Αθηναίων να αρνείται να καλύψει το μίσθωμα του ακινήτου ή και να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο στέγασης, μία κρίσιμη κοινωνική δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, κατεβάζει ρολά, στερώντας από την πόλη δεκάδες κλίνες για τη φιλοξενία αστέγων.

»Την ώρα που η αστεγία βρίσκεται σε έξαρση, 50 συνάνθρωποι μας μένουν ξανά στο δρόμο. Χάνονται πολύτιμες κλίνες, συρρικνώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες και διαρρηγνύεται το δίκτυο προστασίας που χτίστηκε με κόπο, σε συνεργασία με οργανώσεις και φορείς. Αντί να ενισχύσει αυτό το δίκτυο, η σημερινή διοίκηση το αποδυναμώνει.

»Η ανικανότητά της τη φέρνει στο σημείο να ζητά από τους ίδιους ανθρώπους στους οποίους στερεί μια ολόκληρη δομή, να διαχειριστούν τμήμα του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, επειδή η ίδια δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Η εύκολη λύση για τον κ. Δούκα είναι να μικραίνει ό,τι δεν μπορεί να χειριστεί».

Και η ανακοίνωση κατέληγε: «Πρόκειται για ακόμη μια οπισθοχώρηση από το κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι ρητορική, είναι πράξη.

Και εκεί κρίνεται το "προοδευτικό πρόσημο" που επικαλείται. Στα λόγια προοδευτικός, στις πράξεις ανάλγητος».

Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων

Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων.

Οπως εξηγεί, «έλαβε τον Ιούλιο του 2025 (29/07/2025) εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου της οδού Αλικαρνασσού 49 (το οποίο στεγάζει το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου) η οποία επιθυμεί να της επιστραφεί άμεσα το κτίριο.

»Σε απάντηση του εξώδικου, ο Δήμος προχώρησε σε δύο κινήσεις εντός Αυγούστου.

»Η πρώτη ήταν να ζητήσει από την ιδιοκτήτρια να δεχθεί την παράταση της παράδοσης του ακινήτου για τον Δεκέμβριο του 2025, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν τις δράσεις των οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες προς αστέγους (λειτουργία Υπνωτηρίου από τους Γιατρούς του Κόσμου και λειτουργία συσσιτίου από την Equal-Society).

»Η δεύτερη ήταν να συνεργαστεί με τις δύο οργανώσεις ώστε να βρεθεί από κοινού λύση για τη λειτουργία των κρίσιμων αυτών δομών για την πόλη από τον Ιανουάριο του 2026».

Και συνεχίζει: «Σε ό,τι αφορά το Υπνωτήριο, η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου είναι η φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Οι 50 κλίνες που απαιτεί η λειτουργία του προστίθενται σε αυτές που σήμερα λειτουργούν στο ΠΚΑ. Το Πολυδύναμο, δυναμικότητας 400 φιλοξενούμενων, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος κ. Μπακογιάννης, αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 200 άτομα. Μπορεί, επομένως, με τον σωστό σχεδιασμό, να δεχθεί 50 επιπλέον άτομα χωρίς να επηρεάζονται ή να επιβαρύνονται οι συνθήκες διαβίωσης των άστεγων συμπολιτών μας.

»Τα επιστημονικά στελέχη των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε στενή συνεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τον Ιανουάριο του 2026.

»Ας μπει στον κόπο ο κ. Μπακογιάννης να τους ρωτήσει, όχι πως περιμένουμε ότι θα ζητήσει συγγνώμη για τα ψεύδη του».