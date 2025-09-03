Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Κόντρα Δούκα - Μπακογιάννη για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου

Κόντρα Δούκα - Μπακογιάννη για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
«Όλη η αλήθεια για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου». Οι κατηγορίες της παράταξης Μπακογιάννη και η απάντηση του Δήμου Αθηναίων.

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» υποστηρίζει πως ο Δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται να κλείσει το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου και «50 άστεγοι θα μείνουν ξανά στον δρόμο», με τον Δήμο Αθηναίων να τον κατηγορεί για «ψεύδη», καθώς οι άνθρωποι αυτοί έχει προβλεφθεί να φιλοξενηθούν στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων.

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη του κ. Μπακογιάννη ανέφερε ότι «Η δημοτική Αρχή αποφάσισε, εν κρυπτώ και χωρίς παραμικρή εξήγηση, τον τερματισμό της λειτουργίας του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου, στην οδό Αλικαρνασσού. Με τον Δήμο Αθηναίων να αρνείται να καλύψει το μίσθωμα του ακινήτου ή και να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο στέγασης, μία κρίσιμη κοινωνική δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, κατεβάζει ρολά, στερώντας από την πόλη δεκάδες κλίνες για τη φιλοξενία αστέγων.

»Την ώρα που η αστεγία βρίσκεται σε έξαρση, 50 συνάνθρωποι μας μένουν ξανά στο δρόμο. Χάνονται πολύτιμες κλίνες, συρρικνώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες και διαρρηγνύεται το δίκτυο προστασίας που χτίστηκε με κόπο, σε συνεργασία με οργανώσεις και φορείς. Αντί να ενισχύσει αυτό το δίκτυο, η σημερινή διοίκηση το αποδυναμώνει.

»Η ανικανότητά της τη φέρνει στο σημείο να ζητά από τους ίδιους ανθρώπους στους οποίους στερεί μια ολόκληρη δομή, να διαχειριστούν τμήμα του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, επειδή η ίδια δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Η εύκολη λύση για τον κ. Δούκα είναι να μικραίνει ό,τι δεν μπορεί να χειριστεί».

Και η ανακοίνωση κατέληγε: «Πρόκειται για ακόμη μια οπισθοχώρηση από το κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι ρητορική, είναι πράξη.

Και εκεί κρίνεται το "προοδευτικό πρόσημο" που επικαλείται. Στα λόγια προοδευτικός, στις πράξεις ανάλγητος».

Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων

Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων.

Οπως εξηγεί, «έλαβε τον Ιούλιο του 2025 (29/07/2025) εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου της οδού Αλικαρνασσού 49 (το οποίο στεγάζει το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου) η οποία επιθυμεί να της επιστραφεί άμεσα το κτίριο.

»Σε απάντηση του εξώδικου, ο Δήμος προχώρησε σε δύο κινήσεις εντός Αυγούστου.

»Η πρώτη ήταν να ζητήσει από την ιδιοκτήτρια να δεχθεί την παράταση της παράδοσης του ακινήτου για τον Δεκέμβριο του 2025, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν τις δράσεις των οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες προς αστέγους (λειτουργία Υπνωτηρίου από τους Γιατρούς του Κόσμου και λειτουργία συσσιτίου από την Equal-Society).

»Η δεύτερη ήταν να συνεργαστεί με τις δύο οργανώσεις ώστε να βρεθεί από κοινού λύση για τη λειτουργία των κρίσιμων αυτών δομών για την πόλη από τον Ιανουάριο του 2026».

Και συνεχίζει: «Σε ό,τι αφορά το Υπνωτήριο, η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου είναι η φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Οι 50 κλίνες που απαιτεί η λειτουργία του προστίθενται σε αυτές που σήμερα λειτουργούν στο ΠΚΑ. Το Πολυδύναμο, δυναμικότητας 400 φιλοξενούμενων, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος κ. Μπακογιάννης, αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 200 άτομα. Μπορεί, επομένως, με τον σωστό σχεδιασμό, να δεχθεί 50 επιπλέον άτομα χωρίς να επηρεάζονται ή να επιβαρύνονται οι συνθήκες διαβίωσης των άστεγων συμπολιτών μας.

»Τα επιστημονικά στελέχη των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε στενή συνεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τον Ιανουάριο του 2026.

»Ας μπει στον κόπο ο κ. Μπακογιάννης να τους ρωτήσει, όχι πως περιμένουμε ότι θα ζητήσει συγγνώμη για τα ψεύδη του».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Η Νέα Αριστερά υποδέχθηκε την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων στη Βουλή

Η Νέα Αριστερά υποδέχθηκε την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων στη Βουλή

Πολιτική
Η σύγκρουση Χ. Δούκα - κυβέρνησης φτάνει μέχρι την Γάζα

Η σύγκρουση Χ. Δούκα - κυβέρνησης φτάνει μέχρι την Γάζα

Ο Πληροφοριοδότης
O Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά ευάλωτων οικογενειών

O Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Ελλάδα
Κόντρα Δούκα - Κεφαλογιάννη για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ - Τι απαντά ο Δήμος Αθηναίων

Κόντρα Δούκα - Κεφαλογιάννη για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ - Τι απαντά ο Δήμος Αθηναίων

Πολιτική

NETWORK

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

ienergeia.gr
Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

healthstat.gr
Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

healthstat.gr
Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

healthstat.gr