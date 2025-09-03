Games
Γιαννούλης για Μεταναστευτικό: Φτάνει πια με τους εμπόρους πατρίδας και θρησκείας

Γιαννούλης για Μεταναστευτικό: Φτάνει πια με τους εμπόρους πατρίδας και θρησκείας Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Προτρέπω τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να απορρίψουν την τροπολογία που προβλέπει την αναστολή της καταγραφής αιτήσεων ασύλου, τόνισε ο Χ. Γιαννούλης σε παρέμβασή του στη Βουλή για το Μεταναστευτικό.

«Φτάνει πια με τους εμπόρους πατρίδας και θρησκείας», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο για το Μεταναστευτικό.

Αναλυτικά η παρέμβαση του κ. Γιαννούλη:

«Φτάνει πια με τους εύκολους προσδιορισμούς στους εμπόρους πατρίδας και θρησκείας, που με ένα νομοσχέδιο προσπαθούν να επιβάλουν μια σκληρότητα, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να επιδείξουν τη σκληρότητα και την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα στους κλέφτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλιάτσικο του Δημοσίου, σε αυτά που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα και για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.

Κουράστηκα να ακούω για ψευτοαριστερά και ευθύνες της Αριστεράς. Ο πάπας Φραγκίσκος όμως στη Μόρια, ήταν με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και επαινούσε την ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση ανθρώπων. 1.130.000 άνθρωποι πέρασαν από αυτόν τον τόπο τότε. Ο τόπος που είναι η πατρίδα για κάθε κυνηγημένο και καταγράφηκαν ένας προς έναν. Συζητάτε για επιτεύγματα και θαύματα. Για τις 180.000 ανθρώπων που διαχειριστήκατε από το '19 και μετά. Τέρμα το εμπόριο.

Προτρέπω τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να απορρίψουν την τροπολογία που προβλέπει την αναστολή της καταγραφής αιτήσεων ασύλου. Το κοινοβούλιο πρέπει να απορρίψει ρητά αυτές τις προτάσεις που παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο».

{https://www.youtube.com/watch?v=5c4yEB2x2vA}

