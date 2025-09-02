Διαρροή email αποδήμων: Στις 24/11 η δίκη, στο εδώλιο η Ασημακοπούλου και στελέχη της ΝΔ

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου η Ασημακοπούλου, ο πρώην γ.γ. του ΥΠΕΣ και δύο στελέχη της ΝΔ.

Ξεκινά η δίκη για τη διαρροή των emails των αποδήμων στις 24 Νοεμβρίου. Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, δύο στελέχη της ΝΔ και ο πρώην ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν στις 24 Νοεμβρίου για την υπόθεση της διαρροής των χιλιάδων emails των αποδήμων, η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου μαζί με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον τότε Οργανωτικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος, Μένιο Κορομηλά.

Όλοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος

Για την υπόθεση που είχε κοστίσει τη θέση της κ. Ασημακοπούλου στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, στις ευροεκλογές του 2024, είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Τα πρόστιμα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μετά από καταγγελίες αποδήμων, η διαρροή των emails βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είχε επιβάλλει πρόστιμο 400.000 ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 ευρώ στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και από 10.000 ευρώ στα άλλα δύο εμπλεκόμενα στελέχη της ΝΔ. Πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ επέβαλε και στη ΝΔ, κρίνοντας ότι δεν εμπλέκεται μεν στη διαρροή αλλά δεν λάμβανε επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενώ, από δικό της υπάλληλο, τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο, διέρρευσε η σχετική λίστα των emails.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία ενώ αντίθετα, επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ Αριστόδημο (Μένιο) Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.

Ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο οποίος παραιτήθηκε, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, έχει απαλλαγεί πλήρως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το σκεπτικό της Αρχής

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, δεν έκανε ο κ. Σταυριανουδάκης τη διαρροή των emails από το Υπουργείο.

Με πλειοψηφία 5-2, είχε κριθεί από την Αρχή, ότι το αρχείο στον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο το έστειλε ο Μένιος Κορομηλάς, όχι όμως με την ιδιότητα του στελέχους του κόμματος αλλά ως ιδιώτης. Στη συνέχεια, ο κ. Κορομηλάς, όπως αναφέρεται, έστειλε το αρχείο στον Ν. Θεοδωρόπουλο, ο οποίος φέρεται να το χρησιμοποίησε για στατιστικούς λόγους για τις εκλογές του Μαΐου του 2023.

Τι υποστήριξαν στην Αρχή

Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στο ΣτΕ, o δικηγόρος της ΝΔ ανέφερε ότι η λίστα των αποδήμων δεν διακινήθηκε στα πληροφοριακά συστήματα του κόμματος και ότι ουδέποτε έλαβε το επίμαχο αρχείο, αλλά ούτε οργάνωσε ή ενθάρρυνε την επεξεργασία του.

Για τον κ. Θεοδωρικάκο η ΝΔ υποστήριξε ότι λειτούργησε εκτός των αρμοδιοτήτων του και το κόμμα δεν έδωσε καμία εντολή, δεν είχε καμία ανάμειξη και δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι υπήρχε παράνομο αρχείο, ενώ παράνομα ο κ. Κορομηλάς το μεταβίβασε στον κ. Θεοδωρικάκο.

Ακόμη, υποστήριξε η ΝΔ, ότι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καταδεικνύουν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εξαγωγής προσωπικών δεδομένων από τον διακομιστή (server) του κόμματος, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η παραβίαση της εμπιστευτικότητας των αρχείων που τηρεί η ΝΔ

Από την πλευρά του Ν. Θεοδωρόπουλου, υποστηρίχθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ότι ήταν ενταγμένος στην κομματική γραμμή και με εντολή μετέφερε το επίμαχο αρχείο στην κυρία Ασημακοπούλου χωρίς να κάνει κάποια επεξεργασία ή παρέμβαση. Ακόμη, υποστηρίχθηκε ότι λανθασμένα χαρακτηρίστηκε ως υπεύθυνος επεξεργασίας καθώς ήταν ένας απλώς διαχειριστής.

Ο συνήγορος του Αριστόδημου Κορομηλά χαρακτήρισε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο ΣτΕ, τον εντολέα του «γραμματοκομιστή», ο οποίος δεν γνώριζε το περιεχόμενο του αρχείου. Υποστήριξε επίσης ότι δεν ήταν υπεύθυνος επεξεργασίας του επίμαχου αρχείου και δεν το επεξεργάστηκε.

Αντιμέτωπη με δεκάδες αγωγές η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

Αξιώσεις εκατομμυρίων ευρώ προβάλλουν δεκάδες απόδημοι οι οποίοι έχουν στραφεί με αγωγές που κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο της Αθήνας σε βάρος της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου. Το ύψος των αποζημιώσεων που διεκδικούν ξεπερνάει τα 3,8 εκ. ευρώ.