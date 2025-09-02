Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Διαρροή email αποδήμων: Στις 24/11 η δίκη, στο εδώλιο η Ασημακοπούλου και στελέχη της ΝΔ

Διαρροή email αποδήμων: Στις 24/11 η δίκη, στο εδώλιο η Ασημακοπούλου και στελέχη της ΝΔ Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου η Ασημακοπούλου, ο πρώην γ.γ. του ΥΠΕΣ και δύο στελέχη της ΝΔ.

Ξεκινά η δίκη για τη διαρροή των emails των αποδήμων στις 24 Νοεμβρίου. Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, δύο στελέχη της ΝΔ και ο πρώην ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν στις 24 Νοεμβρίου για την υπόθεση της διαρροής των χιλιάδων emails των αποδήμων, η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου μαζί με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον τότε Οργανωτικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος, Μένιο Κορομηλά.

Όλοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος

Για την υπόθεση που είχε κοστίσει τη θέση της κ. Ασημακοπούλου στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, στις ευροεκλογές του 2024, είχε διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Τα πρόστιμα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μετά από καταγγελίες αποδήμων, η διαρροή των emails βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είχε επιβάλλει πρόστιμο 400.000 ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 ευρώ στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και από 10.000 ευρώ στα άλλα δύο εμπλεκόμενα στελέχη της ΝΔ. Πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ επέβαλε και στη ΝΔ, κρίνοντας ότι δεν εμπλέκεται μεν στη διαρροή αλλά δεν λάμβανε επαρκή μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενώ, από δικό της υπάλληλο, τον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο, διέρρευσε η σχετική λίστα των emails.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, με ομόφωνες αποφάσεις του ακύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία ενώ αντίθετα, επικύρωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ Αριστόδημο (Μένιο) Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.

Ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο οποίος παραιτήθηκε, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, έχει απαλλαγεί πλήρως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το σκεπτικό της Αρχής

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, δεν έκανε ο κ. Σταυριανουδάκης τη διαρροή των emails από το Υπουργείο.

Με πλειοψηφία 5-2, είχε κριθεί από την Αρχή, ότι το αρχείο στον πρώην γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο το έστειλε ο Μένιος Κορομηλάς, όχι όμως με την ιδιότητα του στελέχους του κόμματος αλλά ως ιδιώτης. Στη συνέχεια, ο κ. Κορομηλάς, όπως αναφέρεται, έστειλε το αρχείο στον Ν. Θεοδωρόπουλο, ο οποίος φέρεται να το χρησιμοποίησε για στατιστικούς λόγους για τις εκλογές του Μαΐου του 2023.

Τι υποστήριξαν στην Αρχή

Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στο ΣτΕ, o δικηγόρος της ΝΔ ανέφερε ότι η λίστα των αποδήμων δεν διακινήθηκε στα πληροφοριακά συστήματα του κόμματος και ότι ουδέποτε έλαβε το επίμαχο αρχείο, αλλά ούτε οργάνωσε ή ενθάρρυνε την επεξεργασία του.

Για τον κ. Θεοδωρικάκο η ΝΔ υποστήριξε ότι λειτούργησε εκτός των αρμοδιοτήτων του και το κόμμα δεν έδωσε καμία εντολή, δεν είχε καμία ανάμειξη και δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι υπήρχε παράνομο αρχείο, ενώ παράνομα ο κ. Κορομηλάς το μεταβίβασε στον κ. Θεοδωρικάκο.

Ακόμη, υποστήριξε η ΝΔ, ότι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καταδεικνύουν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εξαγωγής προσωπικών δεδομένων από τον διακομιστή (server) του κόμματος, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η παραβίαση της εμπιστευτικότητας των αρχείων που τηρεί η ΝΔ

Από την πλευρά του Ν. Θεοδωρόπουλου, υποστηρίχθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ότι ήταν ενταγμένος στην κομματική γραμμή και με εντολή μετέφερε το επίμαχο αρχείο στην κυρία Ασημακοπούλου χωρίς να κάνει κάποια επεξεργασία ή παρέμβαση. Ακόμη, υποστηρίχθηκε ότι λανθασμένα χαρακτηρίστηκε ως υπεύθυνος επεξεργασίας καθώς ήταν ένας απλώς διαχειριστής.

Ο συνήγορος του Αριστόδημου Κορομηλά χαρακτήρισε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο ΣτΕ, τον εντολέα του «γραμματοκομιστή», ο οποίος δεν γνώριζε το περιεχόμενο του αρχείου. Υποστήριξε επίσης ότι δεν ήταν υπεύθυνος επεξεργασίας του επίμαχου αρχείου και δεν το επεξεργάστηκε.

Αντιμέτωπη με δεκάδες αγωγές η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

Αξιώσεις εκατομμυρίων ευρώ προβάλλουν δεκάδες απόδημοι οι οποίοι έχουν στραφεί με αγωγές που κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο της Αθήνας σε βάρος της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου. Το ύψος των αποζημιώσεων που διεκδικούν ξεπερνάει τα 3,8 εκ. ευρώ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

«Πόλεμος» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης

«Πόλεμος» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης

Πολιτική
Αλλαγή καπετάνιου εν πλω;

Αλλαγή καπετάνιου εν πλω;

Opinions
ΠΑΣΟΚ για 6 χρόνια Νέας Δημοκρατίας: Ιδού η «Μαύρη Βίβλος» της οικονομικής ανάπτυξης

ΠΑΣΟΚ για 6 χρόνια Νέας Δημοκρατίας: Ιδού η «Μαύρη Βίβλος» της οικονομικής ανάπτυξης

Πολιτική
Βουλευτές της ΝΔ έτοιμοι για μετακίνηση σε κόμμα Σαμαρά

Βουλευτές της ΝΔ έτοιμοι για μετακίνηση σε κόμμα Σαμαρά

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

healthstat.gr
Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

healthstat.gr