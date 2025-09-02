Games
Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Φωτογραφία: Darko Bandic/ΑP
«Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να διευθετούνται με ειρηνικά μέσα, ιδίως μέσω διαπραγματεύσεων, καλή τη πίστει και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS», τόνισε η αντιπρόεδρος και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Σε μία σαφή δήλωση προχώρησε η αντιπρόεδρος και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας επισημαίνοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ισχύοντα γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

«Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και εξακολουθεί να αναμένει από όλες τις χώρες να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)», τόνισε η κ. Κάλας και προσέθεσε: «Η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στη συνέχεια η κ. Κάλας συμπλήρωσε: «Όπως υπενθυμίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2025, το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το εθιμικό δίκαιο που βασίζεται στο δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να διευθετούνται με ειρηνικά μέσα, ιδίως μέσω διαπραγματεύσεων, καλή τη πίστει και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

