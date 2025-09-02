Games
Πολιτική

Κόντρα Δούκα - Κεφαλογιάννη για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ - Τι απαντά ο Δήμος Αθηναίων

Κόντρα Δούκα - Κεφαλογιάννη για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ - Τι απαντά ο Δήμος Αθηναίων Φωτογραφία: EUROKINISSI
«Απρόκλητη και υβριστική», χαρακτηρίζουν τη δήλωση της υπουργού Τουρισμού πηγές του Δήμου Αθηναίων. Για «φθηνή προπαγάνδα» κάνει λόγο η Ολ. Κεφαλογιάννη.

«Οι 3 υπουργοί έγιναν 4. Αναμένουμε και τον επόμενο, αφού όπως φαίνεται όλα γίνονται κατόπιν εντολής», αναφέρουν πηγές του Δήμου Αθηναίων, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με την οποία ασκεί κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την απάντηση που έδωσε μετά από επιστολή της για τα αντι-ισραηλινά γκράφιτι σε τοίχους της Αθήνας.

Αναλυτικά, πηγές του Δήμου Αθηναίων αναφέρουν: «Στην απρόκλητη και υβριστική δήλωση της Υπουργού Τουρισμού δεν αξίζει να απαντήσουμε. Οι 3 Υπουργοί έγιναν 4. Αναμένουμε και τον επόμενο, αφού όπως φαίνεται όλα γίνονται κατόπιν εντολής. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών της Αθήνας».

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Όλγας Κεφαλογιάννη, με την οποία σχολιάζει την απάντηση που έδωσε ο Χάρης Δούκας σε επιστολή της: «Η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος».

Μάλιστα, σημειώνει ότι η επιστολή της αφορούσε ένα σοβαρό θέμα, που, όπως υποστηρίζει η ίδια, πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας. Και έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας.

«Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του. Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος.

»Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία. Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας», τονίζει η κ. Κεφαλογιάννη.

Η επιστολή Κεφαλογιάννη και η απάντηση Δούκα

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή που απέστειλε χθες η υπουργός Τουρισμού προς τον δήμαρχο Αθηναίων, η κ. Κεφαλογιάννη εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας.

Τονίζει δε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» εκ μέρους του κ. Δούκα προκειμένου να προστατευτεί η εικόνα της πόλης και να διασφαλιστεί ότι η Αθήνα παραμένει μια ασφαλής και φιλόξενη πρωτεύουσα.

Η υπουργός Τουρισμού επισημαίνει, μεταξύ άλλων, προς τον δήμαρχο Αθηναίων ότι «η Αθήνα είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική πόλη που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. Η εικόνα της πρωτεύουσας θα πρέπει να αντανακλά αυτές τις αξίες, της φιλοξενίας και του σεβασμού που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες, χωρίς να αφήνει χώρο σε φαινόμενα ρατσισμού, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας».

Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε με ανάρτησή του στα social media, επισημαίνοντας πως η Διεύθυνση Καθαριότητας κάνει συστηματική δουλειά για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας:

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας. Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ. Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που "γυρίζει".

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας».

{https://x.com/h_doukas/status/1962574387510427892}

Δούκας: «Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου»

Δούκας: «Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου»

Πολιτική
Ο Δούκας στην ΔΕΘ, έξω από το Βελλίδειο

Ο Δούκας στην ΔΕΘ, έξω από το Βελλίδειο

Ο Πληροφοριοδότης
Δούκας: Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που «γυρίζει»

Δούκας: Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που «γυρίζει»

Πολιτική
«Τα σημερινά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και οι διεκδικήσεις ενόψει της ΔΕΘ» - Live η συνέντευξη Τύπου του Χάρη Δούκα

«Τα σημερινά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και οι διεκδικήσεις ενόψει της ΔΕΘ» - Live η συνέντευξη Τύπου του Χάρη Δούκα

Πολιτική

