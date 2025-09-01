Δούκας: Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που «γυρίζει»

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για το υπουργείο Τουρισμού.

Στην ανακοίνωση του υπ. Τουρισμού απάντησε ο Χάρης Δούκας, σημειώνοντας ότι.. «σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ και συνεχίζει: «Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που ‘γυρίζει’».

Ο κ. Δούκας σημειώνει επίσης ότι και το υπ. Τουρισμού συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου, δίνοντας παράλληλα φωτογραφίες στις οποίες γίνεται ο σχετικός καθαρισμός.

Ολόκληρη η δήλωση του Χάρη Δούκα

«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.

Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ.

Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που «γυρίζει».

ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας.

