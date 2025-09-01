Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Καρφιά» Καρπόζηλου για το υπό κατασκευή campus του Keele

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Καρφιά» Καρπόζηλου για το υπό κατασκευή campus του Keele
Το αιχμηρό σχόλιο του Κωστή Καρπόζηλου για το campus του Keele, ένα από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν.

Συνεχίζεται ο σάλος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν ώστε να ξεκινήσουν να δέχονται φοιτητές από την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η «τοποθέτηση» του Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του πρύτανη στο πανεπιστήμιο Keele, σήμερα ο Κωστής Καρπόζηλος, ιστορικός και συγγραφέας και στέλεχος της Νέας Αριστεράς σε ανάρτησή του σχολιάζει αιχμηρά τις εγκαταστάσεις του «Campus» του Keele στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει ενώ το αδειοδοτημένο βρετανικό Keele University ανακοίνωσε την παρουσία του στην Αθήνα, με έδρα επί της οδού Ιπποκράτους 33 και στην επίσημη ιστοσελίδα του προβάλλονται φωτογραφίες από το καταπράσινο campus του στη Βρετανία η επί ελληνικού εδάφους πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Ενώ γίνεται λόγος για ένα «σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον» που θα φιλοξενεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Νομική Σχολή και την Ιατρική Σχολή σύμφωνα με αυτοψία του κ. Καρπόζηλου « δέκα μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, το κτίριο της Ιπποκράτους μόνο πανεπιστημιακό campus δεν θύμιζε· στο ισόγειο στεγάζεται μάλιστα εταιρεία ταχυμεταφορών, την οποία ειρωνικά πρότεινε να αναλάβει και την αποστολή… πτυχίων.

Στην ανάρτησή του ο κ. Καρπόζηλος σχολιάζει σκωπτικά με φωτογραφία από τις σκαλωσιές του κτιρίου ότι «Ιδού το "σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Δέκα μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στο ισόγειο μια εταιρεία ταχυμεταφορών.Ελπίζω να έχουν σύμβαση αποστολής πτυχίων στο σπίτι. Είμαι σίγουρος ότι ο Πρύτανης του εν λόγω πανεπιστημίου, ο κύριος Ζώρας, θα έχει φροντίσει για αυτό».

Επί της ουσίας στηλιτεύει την βεβιασμένη θεσμική αναγνώριση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αφήνοντας σαφείς αιχμές για υποδομές που βασίζονται σε επικοινωνιακές «βιτρίνες» που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ακαδημαϊκή ουσία.

Η ανάρτηση του Κωστή Καρπόζηλου

{https://www.facebook.com/karpoziloskostis/posts/pfbid02pUourCBjYt1qX3ELQwdWu6C7ryxnLQxrwXm2vJsxa5hxEopD1rC39SfyECKRHVKal}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Νέα Αριστερά: Ο Φλωρίδης επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεχάσει το μέτρο και την ηθική (Βίντεο)

Νέα Αριστερά: Ο Φλωρίδης επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεχάσει το μέτρο και την ηθική (Βίντεο)

Πολιτική
Νέα Αριστερά: Ο κ. Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης των τιμών στο ρεύμα

Νέα Αριστερά: Ο κ. Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης των τιμών στο ρεύμα

Πολιτική
Χαρίτσης: Αν η κυβέρνηση επένδυε στα δημόσια πανεπιστήμια το 1% της ενέργειας που έχει αφιερώσει για τα ιδιωτικά, δεν θα ήμασταν σε αυτό το χάλι

Χαρίτσης: Αν η κυβέρνηση επένδυε στα δημόσια πανεπιστήμια το 1% της ενέργειας που έχει αφιερώσει για τα ιδιωτικά, δεν θα ήμασταν σε αυτό το χάλι

Πολιτική
Νέα Αριστερά για την ανάκληση βίζας του Αμπάς: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Νέα Αριστερά για την ανάκληση βίζας του Αμπάς: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Πολιτική

NETWORK

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

healthstat.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

healthstat.gr
Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

healthstat.gr
Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr