Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Καρφιά» Καρπόζηλου για το υπό κατασκευή campus του Keele

Το αιχμηρό σχόλιο του Κωστή Καρπόζηλου για το campus του Keele, ένα από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν.

Συνεχίζεται ο σάλος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν ώστε να ξεκινήσουν να δέχονται φοιτητές από την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η «τοποθέτηση» του Οδυσσέα Ζώρα στη θέση του πρύτανη στο πανεπιστήμιο Keele, σήμερα ο Κωστής Καρπόζηλος, ιστορικός και συγγραφέας και στέλεχος της Νέας Αριστεράς σε ανάρτησή του σχολιάζει αιχμηρά τις εγκαταστάσεις του «Campus» του Keele στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει ενώ το αδειοδοτημένο βρετανικό Keele University ανακοίνωσε την παρουσία του στην Αθήνα, με έδρα επί της οδού Ιπποκράτους 33 και στην επίσημη ιστοσελίδα του προβάλλονται φωτογραφίες από το καταπράσινο campus του στη Βρετανία η επί ελληνικού εδάφους πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Ενώ γίνεται λόγος για ένα «σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον» που θα φιλοξενεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Νομική Σχολή και την Ιατρική Σχολή σύμφωνα με αυτοψία του κ. Καρπόζηλου « δέκα μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, το κτίριο της Ιπποκράτους μόνο πανεπιστημιακό campus δεν θύμιζε· στο ισόγειο στεγάζεται μάλιστα εταιρεία ταχυμεταφορών, την οποία ειρωνικά πρότεινε να αναλάβει και την αποστολή… πτυχίων.

Στην ανάρτησή του ο κ. Καρπόζηλος σχολιάζει σκωπτικά με φωτογραφία από τις σκαλωσιές του κτιρίου ότι «Ιδού το "σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Δέκα μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στο ισόγειο μια εταιρεία ταχυμεταφορών.Ελπίζω να έχουν σύμβαση αποστολής πτυχίων στο σπίτι. Είμαι σίγουρος ότι ο Πρύτανης του εν λόγω πανεπιστημίου, ο κύριος Ζώρας, θα έχει φροντίσει για αυτό».

Επί της ουσίας στηλιτεύει την βεβιασμένη θεσμική αναγνώριση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αφήνοντας σαφείς αιχμές για υποδομές που βασίζονται σε επικοινωνιακές «βιτρίνες» που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ακαδημαϊκή ουσία.

Η ανάρτηση του Κωστή Καρπόζηλου

