Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Μάντζος: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μάντζος: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Φωτογραφία: Eurokinissi
«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι αμερικανική Αρχή, αλλά διεθνής οργανισμός η λειτουργία του οποίου δεν μπορεί να παρεμποδίζεται ή να περιορίζεται με κριτήριο τις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ» τονίζει.

Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επισημαίνει πως «η απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την ανάκληση των αδειών εισόδου του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και των αξιωματούχων της Παλαιστινιακής Αρχής, με σκοπό τη ματαίωση της συμμετοχής τους στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, συνιστά απαράδεκτη και άδικη ενέργεια, εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα όσο και στους ίδιους τους καταστατικούς σκοπούς του Οργανισμού.

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι αμερικανική Αρχή, αλλά διεθνής οργανισμός η λειτουργία του οποίου δεν μπορεί να παρεμποδίζεται ή να περιορίζεται με κριτήριο τις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ. Ο ΟΗΕ έχει αναλάβει εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερο ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης του Παλαιστινιακού Ζητήματος, με την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού, της μονής δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της περιοχής.

Η σημερινή απόφαση απειλεί αφενός να πλήξει την πρωτοβουλία πολλών κρατών να αναγνωρίσουν Κράτος της Παλαιστίνης και αφετέρου να απομειώσει το κύρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ως της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης εκπροσώπησης του παλαιστινιακού λαού, που εδώ και δεκατίες διατηρεί επίσημη θέση παρατηρητή στον ΟΗΕ. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή κομβική κατά την οποία όλοι -και ιδίως οι ΗΠΑ- θα έπρεπε να ενεργούν προς την κατεύθυνση του τερματισμού της εθνοκάθαρσης και της έναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ οφείλει να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ιδίως στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία στην Παλαιστίνη και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Γεωργιάδης για επεισόδιο με Εβραίους στη Νάξο: «Αισθάνομαι ντροπή, δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

Γεωργιάδης για επεισόδιο με Εβραίους στη Νάξο: «Αισθάνομαι ντροπή, δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

Πολιτική
Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

Πολιτική
Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Παραστατίδης για Ζώρα: Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων, έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου

Πολιτική
Οι οικονομολόγοι του ΠΑΣΟΚ...

Οι οικονομολόγοι του ΠΑΣΟΚ...

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr