ΚΚΕ: Εικονική πραγματικότητα η παρουσίαση Μητσοτάκη για την εκπαίδευση

ΚΚΕ: Εικονική πραγματικότητα η παρουσίαση Μητσοτάκη για την εκπαίδευση
Η αυστηρότητα των κριτηρίων για την αδειοδότηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο,σχολιάζει το ΚΚΕ.

Σφοδρή Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την εισήγησή του για την παιδεία στο υπουργικό συμβούλιο εξαπέλυσε το ΚΚΕ κάνοντας λόγο για εικονική πραγματικότητα.

«Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Κ. Μητσοτάκης για την εκπαίδευση δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνίες και τις ανάγκες των χιλιάδων μαθητών, φοιτητών εκπαιδευτικών και γονιών, όταν μάλιστα έχει το θράσος να δίνει συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του για το ότι βιβλία πήγαν στα σχολεία, διορισμοί έγιναν, όμως τα μεγάλα κενά παραμένουν και παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μόλις στο 3% των σχολικών μονάδων! Κι όλα αυτά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης!» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Προσθέτει πως «η πραγματικότητα είναι πως τα σχολεία και οι σχολές ανοίγουν με τις λαϊκές οικογένειες να αναγκάζονται να στριμώξουν τις ανάγκες τους, να αποφασίσουν “τι θα κόψουν” από αυτά που δικαιούνται τα παιδιά τους, γιατί η ακρίβεια “σπάει κόκαλα”, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μένουν χωρίς φοιτητική στέγη, ενώ τώρα απειλούνται με τους νέους κόφτες των διαγραφών».

Στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ καταλήγει λέγοντας πως «όσο δε, για την αδειοδότηση των τεσσάρων ιδιωτικών “πανεπιστημίων”, η αυστηρότητα των κριτηρίων αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο, αφού η κυβέρνηση πρώτα τους έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας, τώρα τους δίνει το πράσινο φως χωρίς καν να έχουν εγκριθεί τα προγράμματα σπουδών τους από τις επιτροπές που η ίδια έχει συγκροτήσει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά...».

