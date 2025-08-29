Μάντζος για Φιντάν: Ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, αποτυχία της κυβέρνησης

Το σχόλιο του Μάντζου για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν.

Οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αποτελούν ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει επίσης ότι «αποδεικνύεται η πλήρης αποτυχία της προσέγγισης της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα».

Η «απροθυμία» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αναδείξει και να εκθέσει διεθνώς την αναθεωρητική ατζέντα της Άγκυρας, «στο όνομα της αόριστης συνθηματολογίας των “ήρεμων νερών”, που έχει επανειλημμένα διαψευστεί από το σύνολο των τουρκικών προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα», τονίζει.

Με αυτήν την τακτική η κυβέρνηση «επέτρεψε στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να υποδύεται σήμερα τον αξιόπιστο εταίρο της Ευρώπης, διεκδικώντας ισότιμη θέση στην αμυντική αρχιτεκτονική της ΕΕ», συμπληρώνει.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Μάντζου

«Οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αποτελούν ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας μας και μάλιστα από υπουργό μιας κυβέρνησης που συστηματικά πλήττει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα της, περιορίζει τα δικαιώματα, καταπνίγει και καταδιώκει κάθε αντιπολιτευτική φωνή, ενώ στις διεθνείς της σχέσεις προωθεί και υπηρετεί μεθοδικά αναθεωρητικές επιθετικές διεκδικήσεις.

Αποδεικνύεται επίσης η πλήρης αποτυχία της προσέγγισης της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα. Η απροθυμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αναδείξει και να εκθέσει διεθνώς την αναθεωρητική ατζέντα της Άγκυρας, στο όνομα της αόριστης συνθηματολογίας των “ήρεμων νερών”, που έχει επανειλημμένα διαψευστεί από το σύνολο των τουρκικών προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα. Με αυτήν της την τακτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέτρεψε στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να υποδύεται σήμερα τον αξιόπιστο εταίρο της Ευρώπης, διεκδικώντας ισότιμη θέση στην αμυντική αρχιτεκτονική της ΕΕ.

Για το ΠΑΣΟΚ, οι εθνικές θέσεις είναι διαχρονικά δεσμευτικές: οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οφείλουν να είναι πεδίο ουσιαστικής και διορατικής πολιτικής, όχι αντικείμενο ρηχής επικοινωνιακής εκμετάλλευσης για εσωτερική κατανάλωση».