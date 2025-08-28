Κόντρα Λιβάνιου - Φάμελλου για το πειθαρχικό στο Δημόσιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε δριμεία κριτική και για την αξιολόγηση, με τον υπουργό Εσωτερικών να σηκώνει το γάντι και να απαντά λέγοντας πως «είναι προσβλητικό να λέτε ότι την αξιολόγηση την κάνουν γαλάζια παιδιά».

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την πως επιφέρει νέο πλήγμα στα κατοχυρωμένα δικαιώματα, όχι μόνο τα εργασιακά, αλλά και εκείνα που διασφαλίζουν την προστασία του διωκόμενου.

«Βάζετε τους δικούς σας για να είναι και η αξιολόγηση και τα πειθαρχικά, κομματικά εργαλεία και πιόνια. Καταργείται ουσιαστικά η δυνατότητα ένστασης. Οι κυρώσεις γίνονται βαρύτερες, τα πρόστιμα ακραία. Γιατί; Για να εισάγονται μέτρα, όπως αυτοδίκαιη αργία, μισθολογική μείωση και επιβολή προστίμων έως 100.000 ευρώ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ακραία τα πρόστιμα και κάνοντας λόγο για ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης των υπαλλήλων και κυβερνητική απόπειρα μέσω του νομοσχεδίου ώστε η χώρα να μετατραπεί σε «δεξιά βαμμένο κράτος».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε δριμεία κριτική και για την αξιολόγηση, με τον υπουργό Εσωτερικών να σηκώνει το γάντι και να απαντά λέγοντας πως «είναι προσβλητικό να λέτε ότι την αξιολόγηση την κάνουν γαλάζια παιδιά».

«Με το προηγούμενο σύστημα, το 98% των υπαλλήλων έβγαιναν άριστοι. Στους 100 δημόσιους υπαλλήλους, οι 98 είναι άριστοι; Αυτή είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν οι πολίτες;» ρώτησε εν συνεχεία τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο Θοδωρης Λιβανιος ενώ απάντησε και στην κριτική του για τα αυστηρά πρόστιμα.

Παράλληλα απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης συνολικά για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων λεγοντας πως τα κριτήρια στο σύστημα αξιολόγησης είναι απολύτως αντικειμενικά και υπογραμμίζοντας πως δεν διακρίνει περιπτώσεις όπου να εμποδίζεται η συνδικαλιστική πράξη.

Αναφερόμενος δε στο πρόστιμο των 100.000 ευρώ, ο υπουργος Εσωτερικων είπε πώς αυτό θεσπίστηκε το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ και σε κάθε περίπτωση αφορά βαριές περιπτώσεις, όπως καταδίκη για οικονομικό αντάλλαγμα και γενικώς οικονομικά σκάνδαλα.

Αιχμές στον Ανδρουλάκη για το Παλαιστινιακό

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του άφησε αιχμές και για τον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο την επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη για το Παλαιστινιακό. «Δεν είναι ώρα για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, και δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλω και για επικαιροποίηση, όπως επέλεξε τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης», σχολίασε.

Αιχμές στο ΠΑΣΟΚ άφησε νωρίτερα και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και ο Αλέξης Χαρίτσης.