Δούκας για βασιλίσσης Όλγας: Κάναμε παρεμβάσεις κοινής λογικής

Δούκας για βασιλίσσης Όλγας: Κάναμε παρεμβάσεις κοινής λογικής Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Η τοποθέτηση του Δούκα στο δημοτικό συμβούλιο για τη λεωφόρο βασιλίσσης Όλγας.

«Κάναμε δύο παρεμβάσεις κοινής λογικής», τόνισε ο Χάρης Δούκας, στην τοποθέτησή του στο δημοτικό συμβούλιο για τη λεωφόρο βασιλίσσης Όλγας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο τι είχε προδιαγραφεί από τον προκάτοχό του, Κώστα Μπακογιάννη και στις αλλαγές που έγιναν.

«Το δίλημμα που τίθεται σήμερα είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε έναν δρόμο για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους του κ. Μπακογιάννη ή έναν δρόμο για όλους; Αυτό θα αποφασίσετε σήμερα. Πολλά τα ψέματα και έχει πολύ μεγάλη αξία να ξέρουμε τι συζητάμε», είπε αρχικά ο Χάρης Δούκας.

«Αυτή τη στιγμή στη βασιλίσσης Όλγας υπάρχει τρόλεϊ και τραμ. Τι είχε προδιαγραφεί να γίνει από τον κ. Μπακογιάννη; Να μπαίνουν αυτοκίνητα στη λωρίδα του τραμ, από την Αμαλίας να μπαίνουν στη λωρίδα του τραμ, να πηγαίνουν να παίζουν τένις στην αντισφαίριση και μετά να φεύγουν από την Αρδηττού. Τι είπαμε εμείς; Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς, “Παίζεις τένις; Μπαίνεις στη βασιλίσσης Όλγας. Δεν παίζεις τένις; Δεν μπαίνεις” και είπαμε, θα μπαίνουν τα αμάξια δεξιά και θα κάνουν ξανά δεξιά στην Αρδηττού», συνέχισε.

«Τι άλλο είχε η μελέτη του κ. Μπακογιάννη; Είχε το εξής απίθανο. Προσέξτε, έχει σημασία. Κατεβαίνουμε τη βασιλέως Κωνσταντίνου και κάνουμε δεξιά στη βασιλίσσης Όλγας, στο τρόλεϊ. Είχε αμάξια το σχέδιο του κ. Μπακογιάννη, είχε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα πήγαιναν στο Ζάππειο, θα έπιναν καφέ στην “Αίγλη” και μετά, προσέξτε τι είχε το σχέδιο, θα έβγαιναν από το Ζάππειο από χωματόδρομο δίπλα στον Φωκιανό, στην Ηρώδου Αττικού. Και μας είπαν όλοι είναι τρελό λάθος, είναι έγκλημα να κάνουν βόλτες σε χωματόδρομο μέσα στο Ζάππειο τα αμάξια, μας είπαν “Καλύτερα οδηγήστε τα στην ευθεία, έτοιμος είναι ο δρόμος, να βγουν στην Αμαλίας”. Αυτές είναι οι 2 παρεμβάσεις που κάναμε, οι οποίες είναι παρεμβάσεις κοινής λογικής», κατέληξε ο Χάρης Δούκας.

{https://x.com/h_doukas/status/1960771117066375591}

