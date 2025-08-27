Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα ως ενδιάμεσος κρίκος της γενοκτονίας στη Γάζα

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα ως ενδιάμεσος κρίκος της γενοκτονίας στη Γάζα Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να «παίξει ρόλο» διαμετακομιστή πολεμικού υλικού προς όφελος του Ισραήλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει διαλέξει το στρατόπεδο της αιματοχυσίας και όχι της ειρήνης στον πόλεμο του Ισραήλ.

«Την ίδια ώρα που ακόμη και οι πιο πιστοί σύμμαχοι του καθεστώτος Νετανιάχου αρχίζουν να συζητούν για κυρώσεις λόγω της γενοκτονίας, που διαπράττεται σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να «παίξει ρόλο» – όχι όμως της ειρήνης, αλλά του διαμετακομιστή πολεμικού υλικού» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Documento, στις 26 Αυγούστου 2025 στην αεροπορική βάση Ελευσίνας καταγράφηκε η παρουσία βαρέων μεταγωγικών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αεροσκαφών της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως προκύπτει από στοιχεία πτήσεων, τα φορτία που μεταφέρθηκαν είχαν στρατιωτικό χαρακτήρα, καθιστώντας την Ελλάδα ενδιάμεσο κρίκο στον ανεφοδιασμό του ισραηλινού στρατού» συνεχίζει.

Η Νέα Αριστερά τονίζει πως «αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει βαριά πολιτική και ηθική ευθύνη: η Ελλάδα, αντί να προασπίζεται την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, φαίνεται να διευκολύνει τον ανεφοδιασμό ενός στρατού που κατηγορείται διεθνώς για εγκλήματα πολέμου.

»Η Νέα Αριστερά απαιτεί άμεσες εξηγήσεις:

1) Με ποια έγκριση και σε ποιο πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε η Ελευσίνα για διαμετακόμιση στρατιωτικού υλικού;
2) Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να σύρει τη χώρα σε ρόλο «ενδιάμεσου σταθμού» σε μία γενοκτονία;
3) Πώς συνάδει αυτή η εμπλοκή με τις υποτιθέμενες «προτεραιότητες ειρήνης και σταθερότητας» που επικαλείται η ίδια;»

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστερά καταλήγει λέγοντας πως «η ιστορία θα καταγράψει ποιοι στάθηκαν με την ειρήνη και ποιοι με την αιματοχυσία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαλέξει στρατόπεδο, και αυτό δεν είναι της ανθρωπιάς».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Πάπας Λέων: «Ικετεύω για την απελευθέρωση των ομήρων, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα (Βίντεο)

Πάπας Λέων: «Ικετεύω για την απελευθέρωση των ομήρων, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα (Βίντεο)

Διεθνή
Αχτσιόγλου για 13ωρο: Απλά παραδείγματα της ζοφερής πραγματικότητας

Αχτσιόγλου για 13ωρο: Απλά παραδείγματα της ζοφερής πραγματικότητας

Πολιτική
Νέα Αριστερά: «Καταδικάζουμε το νέο πειθαρχικό στο δημόσιο - Στηρίζουμε την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ»

Νέα Αριστερά: «Καταδικάζουμε το νέο πειθαρχικό στο δημόσιο - Στηρίζουμε την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ»

Πολιτική
Επιστολή Μακρόν σε Νετανιάχου: To παλαιστινιακό κράτος θα συμβάλει στην ασφάλεια του Ισραήλ

Επιστολή Μακρόν σε Νετανιάχου: To παλαιστινιακό κράτος θα συμβάλει στην ασφάλεια του Ισραήλ

Διεθνή

NETWORK

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πτώσεις ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία

Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πτώσεις ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

healthstat.gr
Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

healthstat.gr