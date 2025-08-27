Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα ως ενδιάμεσος κρίκος της γενοκτονίας στη Γάζα

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να «παίξει ρόλο» διαμετακομιστή πολεμικού υλικού προς όφελος του Ισραήλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει διαλέξει το στρατόπεδο της αιματοχυσίας και όχι της ειρήνης στον πόλεμο του Ισραήλ.

«Την ίδια ώρα που ακόμη και οι πιο πιστοί σύμμαχοι του καθεστώτος Νετανιάχου αρχίζουν να συζητούν για κυρώσεις λόγω της γενοκτονίας, που διαπράττεται σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να «παίξει ρόλο» – όχι όμως της ειρήνης, αλλά του διαμετακομιστή πολεμικού υλικού» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Documento, στις 26 Αυγούστου 2025 στην αεροπορική βάση Ελευσίνας καταγράφηκε η παρουσία βαρέων μεταγωγικών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αεροσκαφών της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως προκύπτει από στοιχεία πτήσεων, τα φορτία που μεταφέρθηκαν είχαν στρατιωτικό χαρακτήρα, καθιστώντας την Ελλάδα ενδιάμεσο κρίκο στον ανεφοδιασμό του ισραηλινού στρατού» συνεχίζει.

Η Νέα Αριστερά τονίζει πως «αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει βαριά πολιτική και ηθική ευθύνη: η Ελλάδα, αντί να προασπίζεται την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, φαίνεται να διευκολύνει τον ανεφοδιασμό ενός στρατού που κατηγορείται διεθνώς για εγκλήματα πολέμου.

»Η Νέα Αριστερά απαιτεί άμεσες εξηγήσεις:

1) Με ποια έγκριση και σε ποιο πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε η Ελευσίνα για διαμετακόμιση στρατιωτικού υλικού;

2) Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να σύρει τη χώρα σε ρόλο «ενδιάμεσου σταθμού» σε μία γενοκτονία;

3) Πώς συνάδει αυτή η εμπλοκή με τις υποτιθέμενες «προτεραιότητες ειρήνης και σταθερότητας» που επικαλείται η ίδια;»

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστερά καταλήγει λέγοντας πως «η ιστορία θα καταγράψει ποιοι στάθηκαν με την ειρήνη και ποιοι με την αιματοχυσία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαλέξει στρατόπεδο, και αυτό δεν είναι της ανθρωπιάς».