Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Πυλαρινός

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από το ζωή ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Ενώσεως των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, Κωνσταντίνος Πυλαρινός.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων. Ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία του το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου παρέμεινε μέχρι το 1963. Το 1967 ήταν σύμβουλος του υπουργείου Προεδρίας επί Κυβερνήσεως, Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Μεταπολιτευτικά, διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-76) και Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-80), ενώ κατάφερε να κινήσει το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε, επίσης, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επί κυβερνήσεως Τζαννετάκη (1989), εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της κυβερνήσεως Μητσοτάκη (1990-91), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-92). Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας (1992-93) ανέλαβε την διοίκηση του κόμματος και εξελέγη βουλευτής Επικρατείας κατά τις εκλογές του 1993.

Κων/νος Πυλαρινός: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Ζάκυνθο, τόπο καταγωγής του.

Το «αντίο» της Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και ευαισθησία τον πολιτισμό, τη μουσική αλλά και τη δημόσια ζωή από πολλές θέσεις ευθύνης. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στάθηκε πάντα με διακριτικότητα, σοβαρότητα και ουσιαστικό ενδιαφέρον δίπλα στους ανθρώπους και στα έργα του Συλλόγου.

Παράλληλα, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του αντίστοιχου Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στην Θεσσαλονίκη, βοηθώντας ουσιαστικά και καίρια την θεμελίωση του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Υποτροφιών «Μαρία Κάλλας».

Με την ευγένεια, τη σεμνότητα και την αίσθηση καθήκοντος που τον διέκριναν, στήριξε έμπρακτα σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ και ανθρώπινο. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Τα γραφεία του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 29 Αυγούστου».

